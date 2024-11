2024 gần như chắc chắn là năm nóng nhất lịch sử, lần đầu vượt ngưỡng nguy hiểm

HHT - Chỉ có một điều kiện từ giờ đến cuối năm để năm 2024 có thể "né" được kỷ lục là năm nóng nhất trong lịch sử, nhưng điều kiện đó được cho là bất khả thi. Vì vậy, các nhà nghiên cứu thông báo rằng 2024 “gần như chắc chắn” là năm nóng nhất trong lịch sử, và cũng là năm đầu tiên có nhiệt độ cao kỷ lục, vượt một ngưỡng nguy hiểm.

Năm 2024 “gần như chắc chắn” là năm nóng nhất trong lịch sử, theo thông báo của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu, được đăng trên trang CBS News.

Cơ quan C3S cũng nói, “gần như chắc chắn” nhiệt độ trung bình năm của 2024 sẽ cao hơn 1,5oC so với thời tiền công nghiệp, và có khả năng là cao hơn 1,55oC. Như vậy, đây sẽ là năm đầu tiên điều này xảy ra, theo trang The New York Times.

Nhiệt độ “cao hơn 1,5oC so với thời tiền công nghiệp” là một ngưỡng nguy hiểm, vì đã hàng thập kỷ nay, các nhà khoa học cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu không nên vượt qua mức này. Bởi nếu vượt qua thì có thể “những điều kiện thời tiết chết chóc” sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến người dân toàn thế giới, mà khó có thể đảo ngược.

Chẳng hạn, với việc nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,5 - 2oC so với thời tiền công nghiệp, thì sản lượng nông nghiệp sẽ giảm, mực nước biển có thể dâng cao lên 3 mét, theo các nhà nghiên cứu khí hậu. Mà trong những năm gần đây, Trái Đất đã nóng lên đáng kể và con người cũng đã chứng kiến hậu quả, cụ thể là những đợt nắng nóng kỷ lục nối tiếp nhau, hạn hán kéo dài, lũ lụt chưa từng có tiền lệ và những cơn bão mạnh liên tục.

C3S cũng cho biết, sự chênh lệch nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 tháng đầu năm 2024 (từ tháng 1 đến tháng 10) là cao hơn 0,71oC so với mức trung bình của thời kỳ 1991 - 2000, và cũng là mức cao nhất trong lịch sử cùng thời kỳ hằng năm.

C3S nhận định, chỉ có một khả năng để 2024 không trở thành năm nóng nhất trong lịch sử, đó là “sự chênh lệch nhiệt độ trung bình toàn cầu từ giờ đến hết năm 2024 (so với mức trung bình thời tiền công nghiệp) sẽ phải hạ xuống gần bằng 0". Mà điều này có thể nói là “bất khả thi”, nên “gần như chắc chắn” 2024 sẽ lập kỷ lục không đáng mừng như trên.