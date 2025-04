Miền Bắc sắp hết rét nhưng lại nồm ẩm, Hà Nội sẽ mưa đúng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

HHT - Không khí lạnh bắt đầu suy yếu ở miền Bắc và nhiệt độ sẽ tăng dần, trong vài ngày tới còn tăng khá nhiều. Nhưng nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại. Ở Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác tại miền Bắc, dự báo trời sẽ mưa đúng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Cụ thể nhiệt độ sẽ ở mức bao nhiêu và mưa vào những ngày nào?

Đợt “rét nàng Bân” ở miền Bắc sắp kết thúc. Không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ toàn miền tăng dần, dù mức độ tăng ở các khu vực có thể khác nhau.

Chiều nay, 1/4, nhiệt độ Hà Nội sẽ lên đến 21oC hoặc hơn (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), như vậy là tăng khoảng 3 - 4oC so với cùng thời điểm hôm qua. Đến chiều mai, nhiệt độ có thể tăng 4oC nữa, lên mức 25oC hoặc hơn. Các khu vực lân cận cũng tương tự.

Ngay trong khoảng tối nay, ở đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, trời sẽ chuyển gió, không còn gió Đông Bắc nữa mà gió có thể thay đổi, chủ yếu là gió Nam - Đông Nam. Sự thay đổi này sẽ được cảm nhận rõ hơn trong ngày 2 - 3/4 (thứ Tư, thứ Năm), khi nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên mức 26 - 28oC.

Đồng thời, độ ẩm cũng tăng dần. Từ khoảng 4/4 (thứ Sáu), tình trạng nồm ẩm trở nên rõ rệt hơn ở Hà Nội và phần lớn miền Bắc, và càng ẩm hơn trong 3 ngày nghỉ (cuối tuần và nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương).

Đáng chú ý, theo các dự báo hiện tại, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc sẽ có mưa trong 3 ngày nghỉ nói trên. Ở Hà Nội sẽ chủ yếu là mưa phùn lắc rắc và mưa nhỏ, mưa nhiều nhất lại đúng vào ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ cũng như vậy.

Tóm lại, trong kỳ nghỉ 3 ngày (thứ Bảy, Chủ Nhật, thứ Hai tới), Hà Nội nói riêng và phần lớn miền Bắc nói chung sẽ ấm, ẩm và có mưa, người dân khi đi ra ngoài nên mang theo đồ che mưa, sắp xếp các kế hoạch để không bị ảnh hưởng.