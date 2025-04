Thời tiết miền Bắc thế nào trong dịp nghỉ Giỗ Tổ, Hà Nội mưa những hôm nào?

HHT - Trong dịp nghỉ 3 ngày (2 ngày cuối tuần và 1 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương), thời tiết miền Bắc có sự thay đổi nào không? Ở Thủ đô Hà Nội có mưa không và khả năng mưa cao nhất vào những ngày nào?

Miền Bắc đang có tiết trời khá ấm áp vào ban ngày, chỉ có buổi sáng sớm là mát hoặc se lạnh. Chiều nay, 4/4, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 29oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự, còn các khu vực ven biển và vùng núi thì mát hơn.

Có một điều khá lạ trong dự báo thời tiết 3 ngày tới (3 ngày nghỉ ở nước ta đối với đa số học sinh, sinh viên và người lao động, bao gồm 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương), đó là các mô hình đang đưa ra các mức nhiệt độ khá khác nhau. Có mô hình dự báo trời vẫn ấm áp, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể xấp xỉ 30oC. Tuy nhiên, đa số các mô hình dự báo nhiệt độ miền Bắc giảm, dù sao vẫn ở mức 24 - 26oC, trời mát. Không khí lạnh có thể về chớm đến Lạng Sơn, Cao Bằng nhưng gần như không ảnh hưởng mấy (hoặc ảnh hưởng rất ít) đến đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm Hà Nội), do khu vực này vẫn chịu ảnh hưởng của gió Đông - Đông Nam.

Nhưng điều mà các mô hình đều đang dự báo giống nhau là độ ẩm sẽ tăng mạnh ở miền Bắc từ ngày mai. Tại Hà Nội, độ ẩm buổi sáng sớm dự báo lên đến hơn 90%, có thể gây tình trạng sương mù. Nồm ẩm có khả năng trở lại phần lớn các tỉnh thành miền Bắc trong cả 3 ngày (5 - 7/4).

Đáng chú ý, các mô hình cũng dự báo sẽ có mưa ở phần lớn miền Bắc trong 3 ngày tới, ở Hà Nội có khả năng mưa nhiều nhất trong ngày 6 - 7/4, chủ yếu là mưa phùn và mưa nhỏ. Vì vậy, người dân lưu ý sắp xếp các kế hoạch cho phù hợp để tránh bị ảnh hưởng, và nếu ra ngoài thì nên mang theo đồ che mưa.

Đặc biệt, do thời tiết tháng 4 dễ thay đổi nên bất chợt có thể có những hiện tượng thời tiết xấu như mưa dông, người dân cũng cần đề phòng.