24K. Right - "Hoàng tử Long Biên" và hành trình xưng ngôi Á quân Rap Việt mùa 3

HHT - Trở lại sau 3 năm kể từ "King Of Rap" - 24K. Right trở thành "quái vật nghìn máu" tại Rap Việt với những sân khấu bùng nổ.

"Thợ săn" nón vàng của Rap Việt mùa 3

Từng lọt Top 8 King Of Rap mùa đầu tiên, thông tin 24K. Right ghi danh vào dàn "chiến binh" chinh phục Rap Việt mùa 3 từng gây xôn xao mạng xã hội. Ở vòng Chinh phục, nam rapper thậm chí đã nhận Nón vàng ngay cả khi chưa kịp... "on the mic". Bản rap Bao Giờ Lấy Vợ của "Hoàng tử Long Biên" nhận về "cơn mưa lời khen" từ dàn Ban Giám khảo. Đặc biệt, đoạn hook "Bao giờ bao giờ bao giờ lấy vợ/ Sao mà sao mà sao mà chưa lấy vợ/ Còn chờ gì nữa mà chưa lấy vợ/ Con ơi là con bao giờ lấy vợ" với điệu nhảy của 24K. Right nhanh chóng trở thành hot trend trên TikTok.

Ở vòng Đối Đầu với Yuno BigBoi, 24K. Right tuy bị "hụt" về số lượng bình chọn nhưng lại thành công chinh phục được dàn HLV lẫn Ban giám khảo. Nhờ màn "lái" trap "gọn gàng" trong Ổn Không, Brô?, nam rapper vẫn được giữ lại ở team HLV B Ray nhờ hai nón vàng của HLV Thái VG và Andree Right Hand.

Ở vòng bứt phá, "Hoàng tử Long Biên" tiếp tục "thống trị" sân khấu Rap Việt mùa 3 với màn trình diễn đã mắt cháy tai Từ A đến Z. Bản rap pha trộn hài hòa hai yếu tố hiện đại - dân gian đã "mở lối" cho 24K. Right tiến thẳng vào trận Chung kết của chương trình năm nay.

Chiến thắng vừa vặn ở Rap Việt

Bước vào Chung kết Rap Việt mùa 3, 24K. Right tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa với Truy Lùng Bảo Vật. Nam rapper sử dụng lối ẩn dụ, chơi chữ tinh tế để truyền tải quan điểm về "tiền" của bản thân: "Vương miện chỉ là mũ thôi/ Và ngai vàng chỉ là ghế ngồi", "Kim cương không nổi, mặc dù phát sáng/ 24K không hề cát bám, hào quang bên trong luôn tự phát tán",...

"Khi nhắc đến 24K. Right thì nghĩ đến những bản nhạc trap, nhưng mà bước vào Chung kết em đã dám "chơi" thể loại khó mà còn viết được lyrics "dày" như vậy. Anh rất nể em" - HLV Andree dành lời khen ngợi cho nam rapper.

Ở đêm Chung kết cuối của Rap Việt, 24K. Right trở lại với màu sắc trap đặc trưng với Người Được Chọn. Bản rap tạo ra cơn "địa chấn" bởi cách đặt để lyrics, beat, hook và flow "10 điểm" của bộ ba B Ray, Huỳnh Công Hiếu và 24K. Right.

Chung cuộc, "Hoàng tử Long Biên" đạt danh hiệu Á Quân Rap Việt năm nay. Chiến thắng "ngọt ngào" này được lòng phần đông khán giả. Đa số đều đồng tình rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự lột xác ngoạn mục, 24K. Right đã hái quả ngọt đầu tiên sau hành trình "hụt" ngôi vương tại King Of Rap.