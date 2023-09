Dàn thực tập sinh Việt đang ghi danh show sống còn: Có cả Á quân The Voice Kids

HHT - Đỗ Nam Sơn đang gây ấn tượng với tính cách hài hước, ngây ngô tại "Fanpick". Trong khi đó, Vũ Linh Đan là cô bạn nhận được nhiều kỳ vọng khi có tên trong "Universe Ticket" vì nền tảng thanh nhạc tốt lẫn visual sáng.

Vũ Linh Đan - Universe Ticket

Vũ Linh Đan sinh năm 2007, hiện là thực tập sinh người Việt duy nhất bước vào vòng tuyển chọn của Universe Ticket - chương trình sống còn mới có quy mô lớn của đài SBS (Hàn Quốc).

Linh Đan sẽ cùng 81 thực tập sinh khác tranh tài để giành suất ra mắt trong nhóm nữ 8 thành viên và hoạt động trong 2,5 năm. Chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 11 năm nay.

Vũ Linh Đan không phải cái tên quá xa lạ với khán giả Việt. Cô bạn từng là Á quân cuộc thi The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) năm 2019, dưới dự dẫn dắt của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Linh Đan gây ấn tượng với giọng hát cao, sáng, trong trẻo và đầy cảm xúc. Khán giả kỳ vọng đây sẽ là lợi thế lớn để cô tỏa sáng và đi sâu vào vòng trong.

Đỗ Nam Sơn - Fanpick

Một "chiến mã" 2K7 người Việt nữa cũng ghi danh vào show sống còn khác tại Hàn Quốc là Đỗ Nam Sơn. Cậu bạn là thí sinh nhỏ tuổi nhất, sẽ tranh tài cùng 16 thực tập sinh tới từ đa quốc gia tại Fanpick - chương trình sống còn mới do đài MBC M+ sản xuất nhằm chọn ra nhóm nam 7 thành viên. Tỷ lệ cạnh tranh thấp cũng phần nào tăng cơ hội được ra mắt cho Đỗ Nam Sơn.

Vũ đạo chưa được thể hiện quá tốt nhưng Nam Sơn lại gây ấn tượng với giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Trong tập đầu tiên lên sóng, nam thực tập sinh trình diễn ca khúc Without You và See Tình (bằng cả tiếng Việt và Hàn).

Ảnh profile của Đỗ Nam Sơn khi được công bố từng gây tranh cãi và khiến nhiều người lo ngại rằng, visual kém sắc sẽ cản trở cho việc ra mắt giữa lúc thị trường K-Pop ngày càng chuộng ngoại hình như hiện tại.

Có cư dân mạng trách rằng stylist đã "dìm nhan sắc" Nam Sơn bằng kiểu tóc khó hiểu, bởi ở loạt ảnh đời thường, cậu bạn này cũng khá ưa nhìn. Nhưng câu chuyện thực sự phía sau mới khiến fan "bất ngờ, bật ngửa", rằng hóa ra Nam Sơn đã tự cắt tóc để... "mát cái đầu", tiện tập luyện. Nhưng khi được chọn và chụp ảnh profile, anh mới hối hận vì mái tóc của mình.

Nhưng kể cả không có nhan sắc nam thần nhìn là "mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên", thì Đỗ Nam Sơn cũng được đánh giá sẽ là hút được nhiều fan nhờ tính cách hài hước, ngây ngô. Cậu bạn khả năng sẽ là "vựa muối" của chương trình với 7749 biểu cảm, chụp màn hình đại khái là có meme.

Gemini và Dillon - Asia Super Young

Asia Super Young là chương trình sống còn Trung Quốc do TVB và Youku sản xuất, gồm 65 thực tập sinh tới từ các quốc gia châu Á cùng cạnh tranh. Ảnh profile thực tập sinh được công bố xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc từng tham gia các show sống còn trước như Kim Dong Bin (Produce 101 mùa 2, Produce X), Ollie, Wang Yanghong (Boys Planet 999), Hiromu, Tomoki (Produce Japan mùa 2)... Asia Super Young vẫn chưa có lịch lên sóng chính thức.

Có 2 thực tập sinh người Việt góp mặt tại Asia Super Young, gồm Gemini và Dillon. Gemini tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999, là TikToker quen mặt với Vnet, từng gây sốt với gương mặt điển trai cùng thân hình đẹp.

Cái tên còn lại là Dillon - Hoàng Phan, được cho là con lai Mỹ Việt. Nam thực tập sinh sinh năm 2000, cao 1,76m, thông thạo ba ngôn ngữ: Anh, Việt, Hàn. Hiện chưa có nhiều thông tin về nam thực tập sinh này.

Nhiều khán giả lo ngại Dillon và Gemini sẽ khó có thể ra mắt nếu không thực sự sở hữu tài năng nổi trội, bởi tuổi của hai người khá chững chạc so với lứa thần tượng thế hệ mới. Tuy nhiên, hầu hết các thực tập sinh tham gia hay chiến thắng tại các chương trình sống còn xứ Trung đều không hẳn lấy định hướng idol là chủ yếu, mà quan trọng là "hút nhiệt", gây chú ý để làm bước đệm phát triển nhiều hoạt động khác. Vì thế, cư dân mạng nhận định Dillon và Gemini chỉ cần làm đủ tốt, cộng với visual sáng, chắc chắn sẽ xây dựng được cộng đồng fan cứng đủ mạnh từ chương trình, để hỗ trợ cho tương lai trong giới giải trí.