5 cuộc chia ly đau lòng nhất Ghibli: "Vùng Đất Linh Hồn" day dứt khôn nguôi

HHT - Dù nổi tiếng với những câu chuyện chữa lành và giàu tính nhân văn, không phải bộ phim nào của Studio Ghibli cũng khép lại với một cái kết tươi đẹp. Đằng sau những hình ảnh nên thơ và âm nhạc dịu dàng là những cuộc chia ly đầy tiếc nuối, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Seita và Setsuko - Grave of the Fireflies (1988)

Cuộc chia ly giữa Seita và Setsuko trong Grave of the Fireflies (Mộ Đom Đóm) là sự đổ vỡ của một mối liên kết thiêng liêng trong hoàn cảnh tàn khốc của chiến tranh. Sau khi mẹ qua đời do bom đạn, hai anh em phải tự mình chống chọi với cuộc sống đầy đói khát và tuyệt vọng. Dù Seita luôn nỗ lực chăm sóc Setsuko, những hạn chế của thực tế khắc nghiệt đã khiến anh bất lực trước cái chết của em gái.

Cảnh Setsuko trút hơi thở cuối cùng trong căn hầm tối tăm, với món "thức ăn tưởng tượng" mà cô bé tạo ra từ đất đá, là một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất lịch sử điện ảnh. Cuộc chia ly này không chỉ là nỗi mất mát của một người anh đối với em gái mà còn là biểu tượng của bi kịch mà chiến tranh mang lại cho những sinh mệnh vô tội, qua đó nhấn mạnh thông điệp phản chiến được truyền tải xuyên suốt bộ phim.

Chihiro và Haku - Spirited Away (2001)

Lời chia tay của Chihiro và Haku là điểm nhấn cảm xúc của Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn). Trong suốt hành trình của mình ở thế giới linh hồn, Chihiro và Haku đã xây dựng một mối liên kết mạnh mẽ, hỗ trợ lẫn nhau. Trong khi Haku hết lòng bảo vệ Chihiro trong đoạn đầu chập chững ở thế giới xa lạ, giúp cô tìm lại cha mẹ, cô nàng cũng đã giúp Haku thoát khỏi lời nguyền, khiến anh nhớ lại tên thật và quá khứ của mình.

Ở cuối phim, khi Chihiro vượt qua thử thách cuối cùng, cô buộc phải rời khỏi vùng đất linh hồn và trở về thế giới con người. Dù Haku hứa sẽ gặp lại cô, cuộc chia tay này mang lại cảm giác tiếc nuối và bất định, bởi khả năng tái ngộ của hai người là rất thấp. Nó cũng phản ánh sự trưởng thành, khi Chihiro học cách buông bỏ và bước tiếp, dù sự gắn bó với Haku đã trở thành một phần không thể quên đối với cô nàng trong cuộc phiêu lưu ở mùa Hè năm đó.

Ashitaka và San - Princess Mononoke (1997)

Ashitaka và San chia tay nhau khi câu chuyện về cuộc chiến giữa con người và thiên nhiên kết thúc. Dù Ashitaka đến từ thế giới loài người, anh luôn đồng cảm và đứng về phía thiên nhiên, trong khi San lại mang lòng căm ghét con người vì những tổn hại họ gây ra cho rừng.

Tình cảm của họ nảy nở trong bối cảnh mâu thuẫn, nhưng cả hai hiểu rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau. San chọn ở lại khu rừng để bảo vệ nó, còn Ashitaka trở về làng gần đó để tiếp tục sống với lý tưởng hòa bình. Cuộc chia ly của họ đầy lãng mạn nhưng cũng để lại sự day dứt, như một lời nhắc nhở rằng đôi khi tình yêu không thể vượt qua mọi ranh giới.

Jiro và Naoko - The Wind Rises (2013)

The Wind Rises (Gió Nổi) kể về tình yêu giữa Jiro, một kỹ sư hàng không tài năng, và Naoko, một cô gái dịu dàng nhưng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Tình yêu của họ đơm hoa khi cả hai cùng đối mặt với những thách thức trong cuộc sống: sự đam mê của Jiro dành cho công việc thiết kế máy bay và cuộc chiến của Naoko với bệnh tật.

Naoko, vì không muốn Jiro bị ảnh hưởng bởi bệnh tình của mình, quyết định rời xa anh và sống tại một trại điều dưỡng. Dù họ không chia ly trong thù hận mà trong tình yêu và sự hy sinh, khoảnh khắc này vẫn là một nốt trầm cảm động trong bộ phim. Sự ra đi của Naoko ở cuối phim để lại một khoảng trống lớn trong lòng Jiro, nhưng cũng khiến anh nhận ra giá trị của những giấc mơ và ký ức.

Arrietty và Sho - The Secret World of Arrietty (2010)

Arrietty, một cô gái nhỏ bé sống dưới sàn nhà, kết bạn với Sho, một cậu bé con người đang chiến đấu với bệnh tim. Tình bạn giữa họ nảy nở trong bí mật và sự đồng cảm, nhưng cả hai đều biết rằng thế giới của họ không thể hòa hợp. Người tí hon như Arrietty phải tránh xa con người để bảo vệ sự tồn tại của giống loài, còn Sho chuẩn bị cho một ca phẫu thuật lớn, với sự không chắc chắn về khả năng thành công.

Cuối cùng, Arrietty và gia đình quyết định rời đi để tìm một nơi an toàn hơn. Lời chia tay của Arrietty và Sho ở cuối phim vừa dịu dàng, vừa buồn bã, khi họ nhận ra sự khác biệt không thể thay đổi giữa hai thế giới. Tuy nhiên, cả hai đều để lại trong lòng nhau những ký ức đẹp và hy vọng về tương lai.