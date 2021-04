5 phim điện ảnh Hàn truyền cảm hứng sống tích cực: Phim của Gong Yoo, Krystal đều góp mặt

HHT - Nếu bạn đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, hãy xem 5 bộ phim này để tiếp thêm động lực và tìm câu trả lời cho vấn đề bạn đang gặp phải nhé!

Train to Busan - Chuyến tàu sinh tử

Bùng nổ trên toàn châu Á vào năm 2016, khai thác đề tài zombie mới lạ đối với điện ảnh Hàn Quốc. Train to Busan kể về hành trình Seok Woo (Gong Yoo), một người cha đã ly hôn, đưa con gái Su An về thăm mẹ nhân dịp sinh nhật. Chuyến đi bắt đầu hỗn loạn khi thây ma liên tục tấn công hành khách. Cuộc rượt đuổi, chạy trốn, bảo vệ con gái, liệu hai cha con có thể đến nơi an toàn gặp mẹ?

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim kinh dị về chủ đề đại dịch với những thông điệp và giá trị đạo đức sâu sắc như tình thân, sự đoàn kết, lòng vị tha,… đừng bỏ lỡ Train to Busan.

New Year Blues - Đêm Giao thừa

New Year Blues kể câu chuyện về bốn cặp đôi trải qua trong một tuần trước đêm Giao thừa với những rắc rối trong tình yêu, những mong ước, khó khăn họ phải đối mặt. Bộ phim khắc họa những khía cạnh nhỏ nhưng quan trọng trong cuộc sống của con người. Miêu tả khởi đầu và kết thúc của các mối quan hệ, tình cảm cũng như ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Không chỉ vậy, New Year Blues ghi điểm trong mắt công chúng với những cảnh quay mãn nhãn, lãng mạn tại Buenos Aires - thủ đô của Argentina. Nếu bạn là một fan của bộ phim nổi tiếng Love Actually, Đêm Giao thừa cũng sẽ không làm bạn thất vọng.

More Than Family - Mẹ bầu siêu ngầu

More Than Family - Mẹ bầu siêu ngầu có sự góp mặt của “Nữ thần băng giá” Krystal. Đảm nhận vai chính, cô vào vai To Il, một sinh viên đại học có tuổi thơ bất hạnh, bất ngờ có thai với bạn trai 19 tuổi mà cô làm gia sư.

Khi bố dượng và mẹ cô phản đối, lo lắng cho con gái lỡ “ăn cơm trước kẻng”, To Il đã quyết định lên đường đi tìm cha ruột của mình- người cô chưa từng gặp mặt trong suốt 15 năm. Những câu chuyện dở khóc, dở cười trong hành trình của mẹ bầu cũng bắt đầu từ đây.

Không phải ai cũng có cách định nghĩa về gia đình giống nhau. Có thể cũng không có cái gọi là “gia đình hoàn hảo”. Nhưng sau tất cả, gia đình chính là những người luôn bên bạn vô điều kiện dù bão táp phong ba ập đến. More Than Family là bộ phim đáng suy ngẫm về giá trị của tình yêu, gia đình, sự tôn trọng và đoàn kết.

Best Friend - Bạn tốt

Best Friend lấy bối cảnh những năm 1980, xoay quanh nhân vật Dae Kwon - một điệp viên của Chính phủ Hàn Quốc. Anh nhận nhiệm vụ đội lốt hàng xóm để theo dõi một chính trị gia. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, anh nhận ra người chính trị gia này không có hành vi mờ ám, gian dối như thông tin Chính phủ cung cấp.

Quá trình đấu tranh tâm lý giữa quyết định trở thành lãnh đạo đội giám sát hay hỗ trợ chính trị gia như một người bạn, giữa lòng trung thành với Chính phủ hay đảm bảo an toàn cho gia đình bạn mình của Dae Kwon. Tình thế tiến thoái lưỡng nan như cách con người đối mặt với lương tâm và đạo đức nghề nghiệp chính là nét hấp dẫn của Best Friend.

Josée - Nàng thơ của tôi

Josée (Han Ji Min) là một người phụ nữ khuyết tật phải sử dụng xe lăn và yêu thích đọc sách. Cô gặp Young Seok (Nam Joo Hyuk) khi xe lăn đột nhiên bị hỏng, anh đã đưa cô về nhà và chuyện tình của cả hai bắt đầu từ đây.

Tính cách sôi nổi, lòng nhiệt thành của Young Seok đã kéo cô thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Josée đem đến thông điệp tươi sáng, lãng mạn về cách chấp nhận sự khác biệt trong mỗi người cũng như cách thích nghi với những thay đổi của cuộc sống.

Dương Nhung