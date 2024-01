5 siêu phẩm anime được chờ đợi nhất 2024: Không thể bỏ qua "Harry Potter bản Nhật"

HHT - Kết thúc năm 2023 với nhiều biến động, đầu năm 2024 sắp tới, cộng đồng anime lại có dịp thưởng thức nhiều cực phẩm sắp "ra lò". Hãy cùng điểm danh 5 cái tên được mong đợi nhất đầu tháng Giêng này nhé!

Solo Leveling

Solo Leveling (tựa gốc: Na honjaman Level-up) kể về một thế giới tồn tại những cánh cổng kết nối với "hầm ngục". Hầm ngục là một không gian vô định, tồn tại loài Orc hung tợn, loài yêu tinh gian xảo và hàng nghìn giống quái vật khác luôn chực chờ hủy diệt loài người. Để bảo vệ thế giới, nhiều người sở hữu khả năng phép thuật đứng lên để chiến đấu với quái vật được gọi là "thợ săn".

Cốt truyện chính trong Solo Leveling chủ yếu theo chân Sung Jin-woo - một thợ săn cấp thấp đang phải vật lộn để sinh tồn. Một ngày, khi đứng trước bờ vực sinh tử, Sung Jin-woo bất ngờ kết nối với một thực thể có tên "hệ thống". Hệ thống giúp anh tăng cấp sức mạnh, khám phá bí mật của các hầm ngục và nguồn gốc ma thuật trên thế giới.

Solo Leveling vốn là một webnovel (tiểu thuyết mạng) nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sau khi được chuyển thể thành truyện tranh, tác phẩm này trở thành một "cơn sốt" càn quét giới webtoon Hàn và lan rộng ra quốc tế. Solo Leveling được A-1 Pictures - hãng sản xuất anime nổi tiếng của Nhật - mua bản quyền chuyển thể. Lúc đầu, phim dự kiến khởi chiếu vào mùa Đông 2023, nhưng sau vài lần dời đổi, hãng đã chốt lịch để phim ra mắt khán giả vào ngày 6/1/2024.

Phù Thủy và Quái Vật

Nếu "Người Đẹp và Quái Vật" là một câu chuyện cổ tích "hường phấn" quá đỗi quen thuộc với khán giả, thì Phù Thủy và Quái Vật (The Witch and the Beast) của tác giả Satake Kousuke sẽ mang đến nội dung độc đáo, mới lạ hơn.

Phim kể về một cô gái có các đặc điểm của quái thú tên Guideau và một người đàn ông bí ẩn luôn mang theo chiếc quan tài, Asaph, đồng hành cùng nhau trên hành trình truy lùng một phù thủy được ca ngợi là anh hùng.

Phù Thủy và Quái Vật được yêu thích bởi bối cảnh giả tưởng mang màu sắc huyền bí, u tối. Đặc biệt, mối quan hệ của hai nhân vật có tính cách đối lập Guideau - Asaph cũng gây hứng thú cho người xem. Khi Guideau là một cô nàng cá tính, nổi loạn thì Asaph lại có phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh luôn sẵn lòng bảo vệ bạn đồng hành. The Witch and the Beast dự kiến công chiếu ngày 12/1/2024.

Mashle: Phép thuật và Cơ bắp (mùa 2)

Mashle: Phép thuật và Cơ bắp (Mashle: Muscles and Magic) lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi vị trí của một cá nhân trong xã hội được xác định bởi sức mạnh và kỹ năng phép thuật mà họ sở hữu.

Nam chính Mash Burnedead là một chàng thiếu niên không thể sử dụng phép thuật. Tuy nhiên, để bảo vệ bình yên cho gia đình, cậu vẫn gia nhập Học viện Ma thuật Easton danh giá và quyết đoạt lấy danh hiệu học sinh ưu tú của ngôi trường này. Không cần đến phép thuật, cậu trực tiếp sử dụng "sức mạnh vật lý" là những đoàn đánh cơ bắp để đánh bại mọi đối thủ, khẳng định vị trí của mình.

Mashle: Muscles and Magic phiên bản anime được chuyển thể dựa trên bộ truyện nổi tiếng cùng tên của tác giả Hajime Kōmoto, do nhà A-1 Pictures mua bản quyền sản xuất. Mashle: Muscles and Magic mang màu sắc tươi sáng, đậm chất giải trí bởi những khoảnh khắc "vô tri" gây hài của nam chính và nhóm bạn. Tác phẩm này còn được mệnh danh là "Harry Potter bản Nhật". Mùa hai của loạt phim dự kiến công chiếu ngày 6/1/2024.

Hoàng Tử Vệ Thần Nhà Momochi

Vào sinh nhật 16 tuổi, cô bé mồ côi Momochi Himari bất ngờ nhận được tài sản thừa kế của gia tộc là một ngôi nhà với lời đồn bị ma ám. Do không còn nơi nào khác để đi, Himari quyết định vẫn đến đó và gặp phải ba người đàn ông lạ mặt. Điều mà Momochi Himari không ngờ đến là những lời đồn đại về ngôi nhà hoàn toàn là sự thật. Đây vốn là ranh giới của hai thế giới âm - dương, nên thường xuyên bị các linh hồn và lời nguyền quấy nhiễu.

Lẽ ra Himari sẽ là người bảo vệ ranh giới này theo truyền thống của gia tộc, nhưng đã có một người đàn ông khác làm việc đó thay cô. Anh ta tên Aoi, Hoàng Tử Vệ Thần của gia tộc Momochi, và là người sẽ bảo vệ của cô bé. Đây cũng là nguồn gốc của tên tác phẩm - The Demon Prince of Momochi House.

Nguyên tác Hoàng Tử Vệ Thần Nhà Momochi được viết và minh họa bởi tác giả Aya Shouoto, phong cách truyện được đánh giá là có nét tương đồng với tác phẩm kinh điển Thổ Thần Tập Sự. Phiên bản anime được mua bản quyền bởi studio Drive, dự kiến khởi chiếu ngày 5/1/2024.

Bác Sĩ Elise - Đứa Con Gái Hoàng Gia Với Chiếc Đèn

Bác Sĩ Elise - Đứa Con Gái Hoàng Gia Với Chiếc Đèn (Doctor Elise: The Royal Lady With The Lamp) xoay quanh câu chuyện về Elise, một nữ bác sĩ ngoại khoa thiên tài. Dù sống ở thời hiện đại, Elise vẫn có ký ức về kiếp trước. Cô nhớ mình từng là nữ hoàng tà ác của đế quốc, chỉ vì lòng đố kỵ và ghen tuông mù quáng mà làm nước mất nhà tan, sau đó bị hoàng đế ban án tử.

Dù sống lương thiện, ra sức cứu người để chuộc lại lỗi lầm ở đời trước, song Elise lại không may gặp phải tai nạn máy bay. Cô nàng không cam lòng, cô nói với số phận rằng bản thân không muốn kết thúc đời này một cách vô nghĩa như thế. Sau khi tỉnh dậy, Elise được quay lại kiếp trước, tái sinh thành… vị hôn thê của hoàng đế một lần nữa.

Trong bối cảnh thể loại chuyển sinh quá phổ biến, Doctor Elise: The Royal Lady With The Lamp mang đến làn gió mới khi được tác giả lồng ghép nhiều kiến thức y khoa. Bởi trong cuộc đời mới này, Elise đã chủ động hủy bỏ hôn ước với hoàng tử, mong muốn được tiếp tục làm một bác sĩ chữa bệnh, cứu người. Phiên bản anime của Bác Sĩ Elise - Đứa Con Gái Hoàng Gia Với Chiếc Đèn do Maho Film phát hành, dự kiến ra mắt ngày 10/1/2024.