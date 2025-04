7 lần được đề cử cùng một hạng mục, Yeom Hye Ran có ẵm cúp Nữ phụ Baeksang lần 3?

HHT - Giải thưởng Baeksang lần thứ 61 (Baeksang 2025) tiếp tục vinh danh Yeom Hye Ran trong danh sách đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" với bộ phim "When Life Gives You Tangerines" (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt), đánh dấu lần thứ bảy nữ diễn viên tài năng này có cơ hội được xướng tên. Với 2 lần chiến thắng trước đó, liệu đây có phải là thời điểm cô mang về chiếc cúp thứ ba cho mình.

Đây là lần thứ 7 Yeom Hye Ran có cơ hội cạnh tranh ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Baeksang, một minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ và khả năng hóa thân đa dạng vào nhân vật phụ ấn tượng.

Hai lần từng bước lên bục nhận giải Baeksang của cô là 2 vai diễn: Choo Mae Ok trong The Uncanny Counter (2021 - 2023) và Kim Kyung Ja trong Mask Girl (2023). Lần này, cô là cái tên nặng ký nhờ vai Gwang Rye trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Đây cũng là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất năm nay tại giải Baeksang 2025.

Khác với Mask Girl, lần đề cử với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Yeom Hye Ran không có nhiều thời gian lên sóng, cô chỉ xuất hiện chủ yếu ở tập 1 và thoáng qua ở những thước phim hồi tưởng về sau. Nhưng chỉ qua khả năng diễn xuất bằng đôi mắt, dáng vẻ lam lũ, cô đã tái hiện một người mẹ phải gồng mình chống chọi với đói nghèo, với một người chồng vô trách nhiệm, và cả nỗi đau đớn khi không thể dang tay bảo bọc đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Quyết định đưa Ae Soon về khi chứng kiến con bị hắt hủi đã cho thấy tình mẫu tử mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng báo hiệu một tương lai đầy khó khăn mà người mẹ này phải đối mặt.

Trong cuộc đua "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" Baeksang năm nay, ngoài Yeom Hye Ran còn có những cái tên khác là: Kim Kook Hee vai Oh Gil Ja (Family Matters), Kim Jae Hwa vai Mak Sim (The Tale of Lady Ok), Oh Kyung Hwa vai Yoon Jeong Ja (Jeongnyeon: The Star Is Born) và Jung Eun Chae với vai Moon Ok Gyeong (Jeongnyeon: The Star Is Born). Nhiều người dự đoán Jung Eun Chae sẽ nổi lên như đối thủ đáng gờm nhất của Yeom Hye Ran.

Cả hai đều mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng và có sức nặng riêng biệt trong tác phẩm của mình. Yeom Hye Ran với kinh nghiệm dày dặn và vai diễn người mẹ khốn khổ Jeon Gwang Rye trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, đã chạm đến trái tim khán giả bằng sự xúc động và chân thực.

Tuy nhiên, Jung Eun Chae cũng không hề kém cạnh khi được đánh giá cao với diễn xuất nội tâm tinh tế, khắc họa thành công sự phức tạp của một nghệ sĩ tài năng nhưng cô độc, cùng vẻ ngoài phi giới tính mê hoặc. Cư dân mạng dự đoán nếu không là Yeom Hye Ran thắng thì chỉ có thể là Eun Chae ẵm cúp.

Baeksang 2025 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5/5, kết quả sẽ nằm trong dự tính của khán giả hay hội đồn giám khảo sẽ có quyết định bất ngờ?