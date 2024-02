7 phim hoạt hình nhà Ghibli giúp bạn chữa lành, sửa soạn tâm hồn đầu năm mới

HHT - Với màu sắc nhẹ nhàng và cốt truyện đáng yêu, phim nhà Ghibli là sự lựa chọn hợp lý nhất cho những tâm hồn cần được chữa lành sau một năm bộn bề. Dưới đây là top những bộ phim hay nhất của Studio Ghibli được xếp dựa theo thang điểm của chuyên trang phê bình Rotten Tomatoes.

My Neighbor Totoro (93%)

My Neighbor Totoro (Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro) sản xuất năm 1988, là một trong những tác phẩm đầu tiên của hãng phim Ghibli thuở sơ khai. Phim đặt điểm nhìn của chị em Kusakabe vừa theo ba mẹ chuyển đến nơi ở mới - ngôi nhà được đồn đại là bị "ma ám". Nhưng tin đồn này chẳng lay chuyển được tính tò mò của hai cô bé vốn hiếu động.

Trong một lần khám phá khu rừng cạnh làng, cô em Mei đã vô tình gặp gỡ con thú khổng lồ trong rừng và đặt tên cho nó là Totoro. Totoro có thân phận là người cai quản khu rừng, chỉ có trẻ con mới có thể nhìn thấy cậu. Totoro có khả năng bay, làm cây mọc nhanh và gọi xe buýt hình mèo.

Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro mang màu sắc vui tươi, trong sáng, phù hợp với khán giả ở mọi lứa tuổi. Sau sự thành công của dự án này, Totoro được chọn làm "linh vật" trong logo của Studio Ghibli đến tận ngày nay.

Princess Mononoke (93%)

Princess Mononoke (Công Chúa Mononoke) là bộ anime mang phong cách sử thi giả tưởng được sản xuất năm 1997, do đạo diễn Miyazaki Hayao chỉ đạo. Phim lấy bối cảnh cuối thời Muromachi (1392 - 1572), giai đoạn mà súng đạn dần thay thế cho đao kiếm, sự thống trị của các samurai suy yếu đến mức họ phải đi cướp bóc và khai phá thiên nhiên một cách bừa bãi để kiếm sống.

"Mononoke" trong tiếng Nhật không phải là một cái tên mà là cách gọi chung cho ma quỷ hay quái vật. Trong phim, ta có thể hiểu Mononoke theo nghĩa "linh hồn oán hận", chỉ việc con người tàn phá môi trường đã làm Mẹ thiên nhiên nổi giận và gửi sứ giả đến để trừng phạt những kẻ ngoại bang.

Princess Mononoke có thể được xem là bộ phim "người lớn" nhất trong danh sách phim hay của Ghibli. Tác phẩm dẫn người xem ngắm những cánh rừng bạt ngàn, bí ẩn, đồng thời đưa vào một số yếu tố kỳ ảo có phần bạo lực để làm nổi bật thông điệp chung của phim - trân trọng và bảo vệ môi trường sinh thái.

The Secret World of Arrietty (94%)

Là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Nhật Bản vào năm 2010, câu chuyện trong The Secret World of Arrietty (Thế Giới Bí Mật Của Arrietty) lấy chất liệu từ cuốn tiểu thuyết The Borrowers của nhà văn người Anh tên Mary Norton.

Nội dung The Secret World of Arrietty xoay quanh Arrietty, một cô bé tí hon sống dưới nền nhà. Arrietty tình cờ gặp Sho, cậu chủ của ngôi nhà cô đang sống. Vì Sho có vấn đề về tim bẩm sinh nên Arrietty luôn tìm cách an ủi cậu, hai người nhanh chóng thân thiết rồi trở thành những người bạn đồng hành không thể tách rời.

Cùng lấy chủ đề thiên nhiên nhưng The Secret World of Arrietty có phong cách nhẹ nhàng hơn hẳn Princess Mononoke. Phim phù hợp với những ai thích mèo, thích chiêm ngưỡng những khóm hoa dại mọc sau vườn, và thích tìm sự an ủi từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống đời thường.

Spirited Away (96%)

Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn) sản xuất năm 2001, là một trong những tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất của Studio Ghibli. Cốt truyện phim kể về Ogino Chihiro, một cô bé 10 tuổi luôn cảm thấy buồn chán với mọi thứ xung quanh.

Khi đang lái xe đến nơi ở mới, gia đình Chihiro rẽ nhầm vào con đường dẫn đến thế giới của những linh hồn. Lúc ba mẹ Chihiro gặp nạn tại nơi đó, cô bé buộc phải làm việc tại nhà tắm của phù thủy Yubaba để cứu họ và tìm cách trở về với thế giới loài người.

Spirited Away là phim hoạt hình chiếu rạp thành công nhất Nhật Bản thời bấy giờ khi đạt doanh thu toàn cầu hơn 347 triệu USD (khoảng 8,5 nghìn tỷ đồng). Vùng Đất Linh Hồn đưa khán khán giả dạo chơi chốn kỳ bí và tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian Thần đạo Nhật Bản. Đây cũng là tác phẩm sinh ra hai nhân vật nổi tiếng Vô Diện và cậu chàng ấm áp Haku.