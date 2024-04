Nửa đầu năm 2024 có tận ba phiên bản “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”, chất lượng ra sao?

HHT - Nửa đầu năm 2024 đánh dấu có tới tận ba phiên bản “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp” lên sóng màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Nhưng tất cả đều thất bại, không thể lặp lại thành tích của những phiên bản trước của Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, An Dĩ Hiên, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi...

Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2024, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đánh dấu sự “đổ bộ” của thương hiệu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp khi có tới tận ba phiên bản phim lên sóng. Trước đây, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 với Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, An Dĩ Hiên, Bành Vu Yến; hay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 với Hồ Ca, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Hoắc Kiến Hoa khi lên sóng đã thành công vang dội, cho tới nay vẫn được yêu thích dù đã gần 20 năm trôi qua.

Trong các phiên bản vừa lên sóng của năm 2024, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 (còn gọi là Kỳ Kim Triều) là hai phần phim mới, có nội dung riêng biệt. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 có sự tham gia đóng chính của Trần Triết Viễn - Cúc Tịnh Y. Còn Kỳ Kim Triều đánh dấu sự hợp tác của Hứa Khải - Ngu Thư Hân. Riêng Gặp Lại Tiêu Dao không phải là phim mới, mà là phiên bản làm lại của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. Trong đó, Hà Dữ đóng lại vai Tiêu Dao của Hồ Ca, và Dương Vũ Đồng thể hiện lại vai Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi.

Mặc dù lên sóng dồn dập, được hưởng “tiếng thơm” từ những phần phim thành công trước đó, nhưng cả ba phiên bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp của năm 2024 đều thất bại cay đắng. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 chỉ được chấm 4,3 điểm trên Douban, còn Kỳ Kim Triều nhỉnh hơn một chút là 5 điểm tròn trĩnh. Điều đáng nói là dù chê nhiều hơn khen nhưng ít ra Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và Kỳ Kim Triều còn được khán giả bàn tán lúc mới chiếu, nhưng Gặp Lại Tiêu Dao chiếu không bọt sóng. Dường như không một ai quan tâm Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 nổi tiếng một thời đã được remake, đến chê cũng chẳng buồn chê.

Giải thích cho thất bại này, đa số đều nhận xét rằng các phiên bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp lên sóng trong năm 2024 đều kém hơn các phiên bản trước rất nhiều. Dù các phiên bản ngày trước kỹ xảo hay công nghệ chưa được nịnh mắt như bây giờ nhưng nội dung và diễn xuất vẫn dư sức chinh phục khán giả.

Netizen Trung nhận xét Tiên Kiếm Kỳ Hiệp ngày nay không thể nào quy tụ được dàn diễn viên xịn sò như ngày cũ, khi Lưu Diệc Phi rất đẹp mà An Dĩ Hiên cũng rất xinh; Dương Mịch đáng yêu mà Đường Yên cũng rất hút hồn. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng vừa vặn, khiến khán giả cùng khóc cùng cười với nhân vật.

Trong ba bộ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp của năm nay, Gặp Lại Tiêu Dao là dễ bị so sánh nhất, bởi nó là phiên bản làm lại của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. Netizen Trung nhận xét dù màu phim đẹp, bối cảnh chỉn chu, nhưng dàn diễn viên non trẻ của phim so với dàn diễn viên cũ “đuối sức” hơn hẳn.

Hà Dữ không có được vẻ nghịch ngợm láu cá, nhưng đồng thời cũng rất anh hùng mà Hồ Ca đã mang lại cho nhân vật Tiêu Dao. Dương Vũ Đồng xinh xắn nhưng không thể so được với vẻ đẹp “thần tiên” trong trẻo của Lưu Diệc Phi thuở đôi mươi. Không những thế, khi đó, An Dĩ Hiên trong vai Lâm Nguyệt Như hay Bành Vu Yến trong vai Đường Ngọc cũng rất ấn tượng.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 thì bị chê nội dung không liền mạch, khó theo dõi lúc đầu. Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y diễn không có chemistry, như hai người diễn hai bộ phim khác nhau. Dàn diễn viên phụ của phim cũng không được lòng khán giả khi Mao Tử Tuấn bị chê trông lớn tuổi hơn nhân vật, còn Mao Hiểu Tuệ tạo hình không những không đẹp mà biểu cảm gương mặt cũng thiếu tự nhiên. Dù phim được nhận xét về sau mạch phim khá hơn lúc mở đầu, nhưng rất ít khán giả có kiên nhẫn chờ đến lúc đó.

Kỳ Kim Triều tuy được khen có mở đầu tốt, nhưng đó chỉ là tốt hơn so với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Hai phim bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh vì được chiếu sát nhau, chỉ chênh lệch một ngày. Nếu tách riêng, Kỳ Kim Triều cũng có nhiều điểm trừ, chủ yếu nằm ở nội dung phim dễ đoán, nhàm chán. Do đó, Kỳ Kim Triều hạ nhiệt rất nhanh, hầu như có rất ít khán giả theo phim được đến tập cuối cùng.

Trước thất bại của ba phiên bản Tiên Kiếm Kỳ Hiệp lên sóng trong bốn tháng đầu năm 2024, đa số netizen Trung đều bày tỏ mong muốn các nhà làm phim đừng remake hay khai thác thêm những phim truyền hình kinh điển nữa, nhất là khi nó chẳng có gì mới mẻ hay có yếu tố có thể vượt qua phiên bản cũ. Bởi việc này chẳng khác nào “dã tràng xe cát”, mất công làm ra một bộ phim nhưng khán giả lại chỉ muốn xem lại những phim truyền hình cũ mà thôi.