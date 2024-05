Lý giải cơn sốt "Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt": Nội dung hợp thời, không chỉ đánh đấm

HHT - Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, bom tấn mới của "cú đấm thép" Ma Dong Seok hiện đang nằm chễm chệ trên các bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nhờ chất hành động mạo hiểm, tuyến nhân vật được xây dựng kỹ lưỡng và khai thác chủ đề phù hợp với thời đại.

The Roundup: Punishment (Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt) là tác phẩm thứ 4 của thương hiệu The Roundup - loạt phim hài, hành động xoay quanh hành trình truy bắt tội phạm của thanh tra Ma Seok Do do nam diễn viên Ma Dong Seok đóng chính.

Ở phần phim mới này, Ma Seok Do và đồng đội phải đối mặt với một tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhiều mưu mô. Những gã này sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, từ bắt cóc, lừa đảo đến lạm sát người vô tội và hoạt động chủ yếu bằng đường dây cờ bạc trực tuyến.

Khai thác chủ đề "hợp thời"

Thay vì khai thác về băng đảng tội phạm truyền thống như các phần phim trước, The Roundup: Punishment đánh vào loại tội phạm công nghệ cao. Phim được sản xuất trong bối cảnh những trang web đánh bạc, cá cược xuất hiện tràn lan trong môi trường trực tuyến, lôi kéo và lừa đảo nhiều người dùng.

Thanh tra Ma Seok Do không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ, nếu không muốn nói là ông khá "mù mờ" trong lĩnh vực này. Vì vậy, để lần ra những manh mối về kẻ chủ mưu, đội của Seok Do cần thêm sự giúp sức của các nhân vật am hiểu kỹ thuật số, đưa khán giả tiếp cận một số thuật ngữ mới như "Pháp y mạng máy tính".

Những tình tiết này cũng phần nào diễn tả được sự chuyển giao của thời đại, khi việc tận dụng yếu tố công nghệ ngày càng được xem trọng, song hành và bổ trợ các phương pháp điều tra truyền thống để mang lại hiệu suất tối ưu trong phá án.

Tuyến nhân vật phản diện ấn tượng

The Roundup: Punishment thú vị ở chỗ không hoàn toàn để thanh tra Ma Seok Do "độc chiếm" điểm nhìn, mà phim dành ra gần một nửa thời lượng để khai thác tuyến nhân vật phản diện, trong đó nổi bật nhất là gã lính đánh thuê Baek Chang-gi (Kim Moo Yul thủ vai) đang làm việc cho tổ chức cờ bạc kể trên.

Baek Chang-gi là một nhân vật thẳng thắn, rạch ròi, có cá tính rất riêng và thể hiện rõ quan điểm "chỉ lấy những thứ thuộc về mình", không đòi hơn cũng không chịu kém. Song những điều đó cũng không bào chữa cho bản tính bạo lực hay những tội ác mà gã đã làm. Trong phim, Baek Chang-gi cũng là nhân vật duy nhất đủ khả năng đấu tay đôi với nam chính Ma Seok Do.

Nhân vật Jang Isu do nam diễn viên Park Ji Hwan thủ vai là nhân tố bất ngờ và gây thích thú nhất phim. Trong phim, Jang Isu không được tính là phe phản diện, vì gã là giang hồ nhưng... theo phe cảnh sát. Với phong cách màu mè và tính cách ngờ nghệch, Ji Hwan góp phần tạo ra nhiều tình huống hài hước mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Chất hành động táo bạo, mạnh mẽ

Các phân cảnh hành động là nhân tố không thể thiếu, đi liền với tên tuổi của thương hiệu The Roundup. Trong phần bốn của loạt phim, các trường đoạn hành động được dàn dựng một cách táo bạo, công phu. Tận dụng thế mạnh là cựu huấn luyện viên võ thuật, Ma Dong Seok trong vai Ma Seok Do gây ấn tượng bởi cách di chuyển linh hoạt, ra đòn nhanh gọn bằng nắm đấm hay cảnh tay không phá cửa sắt ở đầu phim.

Tham gia The Roundup: Punishment với vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất, Ma Dong Seok nhận xét yếu tố hành động trong tác phẩm lần này có sự khác biệt so với những phần phim Roundup trước. "Lần này có cảm giác khác với các phần trước của loạt phim. Nếu những bộ phim trước các cảnh hành động được dàn dựng nhẹ nhàng, nhanh chóng thì lần này chúng tôi sẽ thể hiện những pha hành động dồn dập, mạnh mẽ," nam diễn viên chia sẻ.

Dù mang cốt truyện dễ đoán, The Roundup: Punishment vẫn là một tác phẩm thu hút được đông đảo khán giả ra rạp bởi chất hành động lôi cuốn, cao trào và những tình tiết gây hài, đủ giải trí được cài cắm xuyên suốt mạch phim.