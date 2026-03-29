Á hậu Đào Thị Hiền bất ngờ thông báo sẽ có mặt tại Chung kết Miss World Vietnam 2025

HHTO - Á hậu Đào Thị Hiền bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng cô sẽ có mặt tại đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025, được tổ chức vào tối nay 29/3.

Trên trang cá nhân, Á hậu Đào Thị Hiền bất ngờ thông báo:

"...Hiền thực sự vui mừng và xúc động khi nhận được sự chấp nhận với lời mời tham dự Đêm Chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2025, sẽ diễn ra vào ngày 29/3/2026. Được trở lại Miss World Việt Nam với Hiền là một cảm xúc rất đặc biệt, bởi nơi đây đã ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của Hiền và cũng là nơi Hiền vinh dự được chạm tay đến danh hiệu Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2023.

Nhận được lời mời này, Hiền càng nhìn lại bản thân và nhận ra rằng mình đã có những thiếu sót, chưa hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của một đương kim Á hậu.

Thời khắc chuyển giao nhiệm kỳ đã đến. Trước lời mời đầy ân tình này, Hiền xin được tham dự Đêm Chung kết với niềm tự hào là đương kim Á hậu của cuộc thi mà Ban Tổ chức đã tin tưởng trao tặng..."

Người đẹp Đào Thị Hiền đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, sau đó cô ghi danh tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024. Tuy nhiên, cô không đạt đủ tiêu chuẩn của cuộc thi nên đã dừng chân ngay từ vòng đầu. Sự việc này khiến cho người hâm mộ sắc đẹp cảm thấy tiếc nuối cho Đào Thị Hiền.

Hiện tại, dường như Đào Thị Hiền vẫn có mối quan hệ tốt với Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên. Mới đây, cô có mặt tại buổi công chiếu bộ phim đầu tay của Huỳnh Minh Kiên, hai người đẹp có tương tác vô cùng thân thiết.

Trước đó, trong các thông báo và hình ảnh quảng bá của cuộc thi Miss World Vietnam 2025, BTC không nhắc đến Á hậu Đào Thị Hiền. Điều này khiến nhiều người hâm mộ sắc đẹp đặt câu hỏi liệu cô có tham gia trao vương miện cho Á hậu năm nay, hay sự xuất hiện của Đào Thị Hiền sẽ được giữ kín như một bất ngờ trong đêm chung kết.