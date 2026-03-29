Màn đổi style đầy khó hiểu của Phương Ly và Huyền 2K4 sau khi nhuộm da nâu

HHTO - Từng sở hữu nhan sắc nổi bật được đông đảo khán giả yêu thích, cả Huyền 2K4 lẫn Phương Ly lại quyết định thay đổi hình ảnh bằng cách nhuộm da nâu cũng như đổi cả style ăn mặc.

Trong show thời trang của thương hiệu LSOUL tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Thu/Đông 2026, TikToker Huyền 2K4 (tên thật: Lê Thị Khánh Huyền - sinh năm 2004) là cái tên được nhắc đến nhiều nhất dù có khá nhiều sao Việt cũng tham gia sự kiện này.

Huyền 2K4 mặc set đồ bó sát gồm áo trễ vai và chân váy siêu ngắn, đi cùng đôi guốc đế xuồng đậm chất Y2K. Màn phối đồ này bị số đông khán giả cho là không đẹp, nhất là đôi guốc khiến tổng thể bị nặng nề, không phù hợp khi tham dự show thời trang quốc tế.

Nhưng điều khiến netizen tranh cãi nhất về phong cách của Huyền 2K4 chính là nước da màu nâu sậm cùng vòng 1 bị o ép quá đà. Cư dân mạng cho rằng set đồ này sẽ đẹp hơn nếu khoác lên vóc dáng mảnh mai và vòng 1 vừa phải.

Trước kia, Huyền 2K4 có làn da trắng, nhan sắc ngọt ngào nhưng sau khi nhuộm da nâu, cô đã chuyển sang style táo bạo hơn. Chính vì thế, lần nào cô xuất hiện cũng gây tranh cãi bởi phong cách này không hợp gu số đông người châu Á. Trước đó, Huyền 2K4 từng khẳng định rằng mọi người thích da trắng còn cô thích da nâu, ai cũng có quan điểm riêng.

Phương Ly cũng rơi vào tình huống tương tự khi còn giữ màu da nguyên bản thì được khen là “vợ quốc dân”, lúc nhuộm da nâu lại liên tục mất điểm. Một phần do khán giả chưa quen với hình ảnh mới của Phương Ly, lý do nữa là phong cách của cô thời gian gần đây đang không ổn định.

Như trong một show diễn mới đây, nữ ca sĩ mặc bộ váy babydoll có màu sắc, hoa văn lẫn kiểu dáng bị cho là lỗi mốt, không hợp để mang lên sân khấu và màu sắc cũng không phù hợp với nước da nâu của Phương Ly vì khiến da bị xỉn màu.

Một lần khác, nữ ca sĩ chọn set đồ màu hồng đậm tương phản với nước da nâu nhưng cũng bị chê nhiều hơn khen.

Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng Huyền 2K4 cũng như Phương Ly vẫn xứng đáng được động viên khi dám thay đổi hình ảnh, dám thử sức với những style mới lạ.