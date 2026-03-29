Hoa hậu Ý Nhi tung bộ ảnh xinh như công chúa trước thềm kết thúc nhiệm kỳ

HHTO - Trước thềm Chung kết Miss World Vietnam 2025, Hoa hậu Ý Nhi tung bộ ảnh chụp cùng vương miện, diện thiết kế lấy cảm hứng từ dải cực quang. Nàng hậu đang trải qua những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ.

Trước thềm Chung kết Miss World Vietnam 2025, Hoa hậu Ý Nhi tỏa sáng trong thiết kế Aurora Drift của NTK Đỗ Long. Lấy cảm hứng từ dải cực quang, thiết kế mang đến hiệu ứng chuyển động mềm mại. Những dải màu ombre cùng bề mặt đính kết bắt sáng, gợi cảm giác ánh sáng đang nhẹ nhàng trôi trên cơ thể, tạo nên sức hút tinh tế.

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi trải qua nhiều sóng gió, thậm chí nàng hậu phải tạm dừng các hoạt động trong nhiệm kỳ và đi du học để giảm thiểu những chỉ trích.

Sau thành công tại Miss World 2025, Ý Nhi đã nhận được sự ủng hộ trở lại của người hâm mộ sắc đẹp Việt. Nàng hậu ngày càng được khen ngợi về nhan sắc và phong cách.

Nàng hậu từng chia sẻ: "...Nhi chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những ai đã tin tưởng và đồng hành cùng Nhi trong quãng thời gian vừa qua. Hành trình này sẽ mãi là một phần đẹp nhất trong lòng Nhi.

Cảm ơn Miss World Vietnam đã cho Nhi được nỗ lực, được cống hiến và được trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình ở hiện tại. Nhi vẫn sẽ luôn tiến về phía trước với sự cố gắng không ngừng nghỉ, hy vọng rằng sẽ luôn có được sự yêu thương, quan tâm và theo dõi từ quý vị khán giả.”

Tối nay 29/3, đêm Chung kết cuộc thi Miss World Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ đáng nhớ.