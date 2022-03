Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu chuyển giới Trân Đài xinh đẹp ngọt ngào trong các thiết kế dạ hội

HHT - Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu chuyển giới Phùng Trương Trân Đài, cùng Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ có màn hội ngộ trong show diễn thời trang giới thiệu BST dạ hội mới nhất của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Show diễn thời trang của NTK Nguyễn Minh Tuấn giới thiệu BST The Glory - Road to the Stars - Đường đến danh vọng, với những thiết kế dạ hội lấp lánh dành cho nhiều lứa tuổi. Ở BST thứ 2, NTK Nguyễn Minh Tuấn dành “đất diễn” cho các model kid với loạt váy áo lộng lẫy.

BST được mở màn bởi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo và model kid Victoria Phương Trang. Cả hai xuất hiện như những công chúa ngọt ngào trong bộ cánh màu hồng phấn nữ tính.

Á hậu Ngọc Thảo diện thiết kế bodycon đính đá lấp lánh, ôm sát, khoe trọn đường cong hoàn hảo.

Sánh bước cùng Ngọc Thảo là model kid Victoria Phương Trang, xuất hiện trong bộ váy màu hồng ngọt ngào với điểm nhấn là các tua rua bản lớn. Victoria Phương Trang như một nữ chiến binh mạnh mẽ và phóng khoáng.

Kết thúc BST thứ 2 trong show The Glory - Road to the Stars lần này là Miss International Queen Vietnam 2022 Phùng Trương Trân Đài và Miss Eco Teen International 2021 Bella Vũ. Cả hai đều xuất hiện như những nữ hoàng kiêu sa trong thiết kế trắng tinh khôi.

Điểm khác biệt là ở bộ váy của Bella Vũ được thiết kế xòe rộng, toát lên được sự trẻ trung nhưng cũng không kém phần quý phái của một nàng công chúa kiêu sa.

Phùng Trương Trân Đài xuất hiện với thiết kế có phần chân váy dài lộng lẫy, thần thái tự tin rạng ngời.

Được mệnh danh là “NTK của các Hoa hậu” - NTK Nguyễn Minh Tuấn là người đứng sau loạt váy áo cho các Hoa - Á hậu mang đi chinh chiến trên các đầu trường nhan sắc Quốc Tế.