Á hậu Phương Nga có ghen khi Bình An đóng cảnh tình cảm với Quỳnh Kool trong “Gara Hạnh Phúc”?

HHT - Rất nhiều khán giả đã tò mò về phản ứng của Á hậu Phương Nga khi bạn trai Bình An có rất nhiểu cảnh mùi mẩn với hai bạn diễn nữ trong phim đang chiếu “Gara Hạnh Phúc”. Liệu Phương Nga có thấy ghen?

Trong Gara Hạnh Phúc, Bình An đóng vai một gã trai bắt cá hai tay, vừa công khai hẹn hò với Sơn Ca vừa có mối quan hệ tình cảm bí mật một quý bà giàu có. Bởi vậy, Bình An có rất nhiều cảnh thân mật với cả hai bạn diễn là Quỳnh Kool và đàn chị Diễm Hương hơn anh 7 tuổi.

Trên trang cá nhân của Bình An, rất nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò không biết Á hậu Phương Nga phản ứng như thế nào trước những cảnh tình tứ của Bình An trong phim Gara Hạnh Phúc, nhất là các hành động mùi mẫn giữa nhân vật Quân và chị sếp. Nhiều người đoán rằng “nóc nhà” Phương Nga không ít thì nhiều sẽ cảm thấy ghen khi bạn trai ôm hôn người khác.

Trò chuyện với báo Dân Trí, Bình An tiết lộ rằng ngay khi nhận dự án phim có nhiều cảnh tình cảm, anh đã thông báo ngay với Phương Nga để cô chuẩn bị tinh thần. Khi phim lên sóng, Phương Nga đã biết trước là bạn trai diễn những cảnh như thế nào. Bình An biết rằng nửa kia của mình có ghen, nhưng có chừng mực và quan trọng nhất là Phương Nga luôn thấu hiểu, thông cảm với công việc của anh.

Bình An và Phương Nga hẹn hò đã 5 năm, trong thời gian đó nam diễn viên đã đóng khá nhiều phim và hầu như phim nào cũng có cảnh tình cảm. Thế nên Phương Nga cũng đã dần quen với tính chất công việc của Bình An. Thêm vào đó, Bình An luôn giữ vững nguyên tắc tách bạch chuyện công việc và đời tư, ra trường quay thì nhập vai nhưng quay xong về nhà thì sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhờ vậy mà Phương Nga không phải lo lắng khi bạn trai thường tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp.