Á hậu Phương Nga và trai đẹp "11 Tháng 5 Ngày" sắp làm đám cưới, thiệp mời đã phát?

HHT - Chuyện tình yêu giữa chốn showbiz luôn là chủ đề nóng được nhiều netizen quan tâm. Bên cạnh những cuộc chia tay ồn ào, chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện tình đẹp. Một trong số đó phải kể đến mối tình như cổ tích của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An.

Ở showbiz Việt, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An luôn là một trong những cặp đôi được nhiều người hâm mộ quan tâm và yêu mến. Ngày 14/2/2019, cặp đôi chính thức xác nhận đang yêu nhau sau một thời gian để cư dân mạng đồn đoán và soi ra nhiều hint hẹn hò. Kể từ sau khi công khai, cặp đôi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Mới đây, diễn viên Bình An đã khiến người hâm mộ của "cậu - mợ" vui mừng khi đăng ảnh sánh đôi cùng Á hậu Phương Nga với dòng trạng thái: "Yêu cây, quả kết là mình tưới - Yêu em, qua tết là mình.....".

Ngay phía dưới bài viết, đạo diễn phim Gái Già Lắm Chiêu bình luận: "Vừa nhận thiệp cưới rồi nhé! Mai bay ra!". Bạn bè thân thiết của Bình An còn nhanh chân vào đăng ký làm phù rể. Những tương tác này khiến công chúng tin rằng Bình An và Phương Nga sắp về chung một nhà. Tuy nhiên, một số khác thì đặt nghi vấn liệu có phải hội bạn bè của Bình An chỉ đang trêu đùa với nhau không.

Bình An là một cái tên không còn quá xa lạ với các bạn trẻ hiện nay. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực như người mẫu hay kinh doanh.

Không thua kém bạn trai soái ca, Phương Nga cũng là một Á hậu đa tài, cô nàng có thể đảm nhận được nhiều công việc khác nhau. Phương Nga làm biên tập viên, MC của nhiều chương trình như Café Sáng, Bữa Trưa Vui Vẻ và một số bản tin khác của VTV. Cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang và hoạt động nghệ thuật khác.

Không chỉ hợp nhau trong chuyện tình cảm, Phương Nga và Bình An còn rất ăn ý trong chuyện công việc. Cả hai thường xuyên đăng tải những clip hài hước với nhau lên nền tảng TikTok và thu về hàng triệu lượt xem. Cặp đôi còn thường xuyên cùng nhau đi dự sự kiện, tham gia các show diễn lớn, hay mới đây nhất là đóng chung trong bộ phim 11 Tháng 5 Ngày.

Trong một chương trình, Bình An từng chia sẻ anh và Phương Nga khác biệt nhau hoàn toàn từ suy nghĩ, tính cách, sở thích cho đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cũng chính sự khác biệt ấy làm cho cặp đôi càng tò mò và mong muốn khám phá, tìm hiểu, yêu thương nhau nhiều hơn.

Á hậu Phương Nga là người thuộc tuổi Dần (1998). Năm 2022 là năm Nhâm Dần, chia sẻ về năm tuổi của mình với truyền thông, người đẹp cho biết: "Thường mọi người hay nói, con gái tuổi Hổ dữ đúng không? Mình thấy chắc cũng đúng đấy vì mình khá dữ. Đúng như những gì mọi người thường nói về con gái tuổi Hổ hơi dữ một chút, độc lập, cá tính, Nga là kiểu đó đó, chuẩn gái tuổi Hổ luôn".

Ngoài ra, Phương Nga chia sẻ thêm cô nàng từng nhận được một vài phản hồi rằng lần đầu tiên gặp, mọi người thường thấy cô khá là lạnh lùng. Nhưng sau khi tiếp xúc, nói chuyện quen rồi thì mọi người mới nhận ra cô nàng không phải là người khó gần. Phương Nga cũng cho rằng cô nàng là người mạnh mẽ và cá tính trong cách suy nghĩ của mình, chứ không thể hiện ra bên ngoài.

Mọi người thường bảo con gái tuổi Dần khó tìm được một người yêu thương và biết cách nhẫn nhịn mình thì Phương Nga hoàn toàn ngược lại. Khi được báo chí hỏi về bạn trai của mình, Phương Nga từng chia sẻ người yêu của cô nàng là một chàng trai ấm áp, tuy anh không nói nhiều nhưng luôn biết cách quan tâm bạn gái. Đôi khi Bình An còn âm thầm quan tâm cô bằng những cử chỉ rất ấm áp.

Đặc biệt, Phương Nga hào hứng cho biết, Bình An cực kì nhẫn nhịn với nàng Hậu trong suốt thời gian yêu nhau.

Năm 2018, Phương Nga dự thi đấu trường nhan sắc Miss Grand International và dừng chân ở Top 10 chung cuộc. Ở dấu mốc quan trọng của sự nghiệp này, Bình An luôn là người bạn đồng hành, là hậu phương vững chắc cho bạn gái tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Năm 2021 đánh dấu kỷ niệm chặng đường 4 năm bên nhau của Bình An và Phương Nga. Trên trang cá nhân, cặp đôi đã tung bộ hình lãng mạn để kỷ niệm 4 năm yêu nhau của mình. Cả hai cho biết đối phương không chỉ là người yêu mà còn là người bạn thân đồng hành trong mọi việc và thoải mái chia sẻ mọi chuyện bí mật với nhau.

Trước đây, cặp đôi từng khiến người hâm mộ nhiều lần "mừng hụt" khi đăng tải ảnh giống như ảnh cưới. Sau đó, cả hai chia sẻ vẫn muốn tập trung vào phát triển sự nghiệp của bản thân và cùng nhau thực hiện nhiều kế hoạch khác trước khi về chung một nhà.

Sau bài đăng mới nhất của Bình An và những bình luận bàn về đám cưới của bạn bè nam diễn viên, người hâm mộ hy vọng sẽ thực sự được thấy cặp đôi trai xinh gái đẹp cùng bước vào lễ đường trong năm nay.