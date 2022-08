Á hậu Thủy Tiên chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu trải nghiệm nghi lễ cầu an ở Ấn Độ

HHT - Á hậu Thủy Tiên của Miss Universe Vietnam 2022 mới đây đã tung vlog về chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi đăng quang. Người đẹp tới Ấn Độ và gây sự chú ý nhờ tạo hình xinh đẹp ấn tượng.

Ngay khi vừa đặt chân đến Ấn Độ, Á hậu Thủy Tiên đã tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng.

Người đẹp chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đến Ấn Độ và cũng là lần đầu cô có cơ hội được trải nghiệm nghi lễ cầu an tại dòng sông Hằng - dòng sông linh thiêng của người Ấn.

Nàng hậu mặc váy, quấn khăn truyền thống của người dân Ấn Độ. Thủy Tiên chọn kiểu tóc và layout trang điểm rất đơn giản, với điểm nhấn chính là Lucky Sign (Biểu tượng may mắn) mà cô được người dân địa phương vẽ lên trán, tượng trưng cho sự bình an và may mắn.

Có không ít ý kiến thắc mắc rằng tại sao chỉ có một mình Thủy Tiên đi công tác tại nước ngoài. Câu trả lời là người đẹp sinh năm 1998 đã thắng giải Đại sứ Du lịch thuộc phần thi Người đẹp bản lĩnh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2022, nên cô có trách nhiệm quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Chuyến đi cũng giúp Đại sứ Du lịch của Miss Universe Vietnam có cơ hội tham gia vào các hoạt động nghiên cứu di sản, văn hóa, du lịch và con người đất nước Ấn Độ, mở rộng thêm kiến thức và vốn hiểu biết của Thủy Tiên.

Từ sau khi đăng quang, Á hậu Thủy Tiên cũng liên tục thực hiện các hành trình quảng bá du lịch. Mọi chuyến đi của Thuỷ Tiên đều rất hiệu quả, vừa thu hút được sự chú ý của công chúng, vừa giúp nâng tầm tên tuổi của người đẹp trong mắt người hâm mộ.