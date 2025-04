A Shop For Killers xác nhận mùa 2, Dong Wook - Hye Jun trở lại, bổ sung "mỹ nam"

HHT - Hơn 1 năm kể từ khi mùa đầu tiên kết thúc, nhà sản xuất cũng đã xác nhận "A Shop for Killers" (Cửa Hàng Sát Thủ) sẽ tái xuất với mùa 2. Bên cạnh dàn cast cũ được giữ nguyên, đoàn phim cũng công bố 3 cái tên mới, trong đó có "nam thần bất diệt" của màn ảnh Nhật Bản - Okada Masaki.

Disney+ xác nhận A Shop for Killers mùa 2 sẽ được đưa vào sản xuất, dự kiến lên sóng vào năm 2026. Sau hơn 1 năm kể từ mùa đầu tiên, fan phim muốn "nhấn skip" thời gian trôi qua năm sau ngay lập tức để được hóng cuộc tái ngộ của hai chú cháu Ji An và Jin Man.

Theo bài công bố đầu tiên về diễn viên, dàn cast cũ được giữ nguyên. Kim Hye Jun tiếp tục đảm nhận vai cô bé Ji An. "Ông chú sát thủ" Jeong Jin Man do Lee Dong Wook thủ vai. Phản diện Bale vẫn là Jo Han Sun. Lee Tae Young, Geum Hannah, Kim Min... cũng sẽ trở lại với vai trò đồng đội, trợ thủ của chú cháu Jin Man.

Mùa 2 (tạm thời) chào đón 3 cái tên mới là Hyunri, Jung Yun Ha và Masaki Okada. Jung Yun Ha là thủ lĩnh chi nhánh Đông Á của tổ chức Babylon. Masaki Okada và Hyunri vào vai chị em Q và J - thủ lĩnh của đội lính đánh thuê chi nhánh Đông Á - Babylon. Mỹ nam nức tiếng của màn ảnh xuất hiện trong A Shop For Killers 2 khiến fan náo loạn.

Đoạn kết mùa 1, Ji An dùng tư cách người quản lý trung tâm mua sắm Murtherhelp để thuyết phục những "kẻ đi săn" mang mã đỏ ngừng truy sát mình bằng quyền lợi khi giao dịch như miễn thuế, giảm giá... Jeong Jin Man trở về, đồng hành là người chú lái taxi đã giúp Ji An lo tang lễ và một cảnh sát - người đã ở cạnh Ji An khi cô tới nhận xác Jin Man.

"Ông chú" bị thương, mỉm cười nhìn Ji An. Phần 2 có lẽ sẽ hé lộ cách thức Jeong Jin Man giả chết và vì sao anh lại bị thương nặng như vậy khi trở về. Kẻ thù của Jin Man - Bale vẫn chưa bị đánh bại, những người mang mã tím - gián điệp cũng chưa xuất hiện. Jeong Jin Man sẽ quay lại quản lý Murtherhelp để tiêu duyệt hắn cùng Ji An hay đã hoàn toàn triệt hạ Bale rồi mới trở về?

Sự xuất hiện của 2 ngôi sao Nhật Bản cũng hé mở quy mô rộng hơn ở phần mới. Đội sát thủ - những lính đánh thuê từ chi nhánh Đông Á này là phía Babylon cử tới để xử tử Jin Man hay là "gián điệp" giúp "ông chú" Jeong trừng phạt Bale đều chưa rõ. Những nhân tố mới hứa hẹn sẽ đẩy thêm nhiều kịch tính, cũng như lật mở thế giới ngầm tàn độc, đen tối hơn cả mùa trước của A Shop For Killers.