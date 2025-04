Resident Playlist tập 5, 6: "Andrea" Yoo Yeon Seok đến, Yi Young "gây họa" xấu hổ?

HHT - Khách mời đặc biệt (cameo) tuần này của "Resident Playlist" (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú) có "Đức Phật" Andrea - Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok). Tập 5, có vẻ Oh Yi Young đã quá chén mà làm chuyện gì đó xấu hổ khiến ngày hôm sau đi làm khó xử chăng?

Tập 4 là "cá hố" Jun Wan (Jung Kyung Ho) xuất hiện tại chi nhánh Jongro của Trung tâm y tế Yulje, "hét ra lửa" khiến Oh Yi Young (Go Youn Jung) phải xin lỗi rối rít. Tập 5 của Resident Playbook sẽ đón khách mời đặc biệt - "Đức Phật" của Yulje - giáo sư khoa nhi Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok).

Tiết lộ từ đoàn phim khiến fan của series này phấn khích. Theo màu phim thì có vẻ Jeong Won đã tới buổi họp mặt của khoa phụ sản. Dự đoán sẽ tương tự như Jun Wan, anh tới Jongro để tham gia hội chẩn, điều trị cho một bệnh nhi chăng? Vì thế, Jeong Won mới thuận tiện tham gia luôn buổi tụ tập của khoa phụ sản.

Một "biến" nhỏ đã xảy ra ở tiệc khi Oh Yi Young say ngất. Đoạn nhá hàng cho thấy cô rất vui, thoải mái nói cười thậm chí còn làm gì đó khiến Um Jae Il (Kang You Seok) ngại ngùng. Chính cô khi tỉnh táo lại đi làm vào ngày hôm sau cũng bối rối, ngại ngùng. Lúc gặp giáo sư Seo khi chờ thang máy, Yi Young còn giật mình. Liệu có phải cô đã lỡ lời "cợt nhả" với "phù thủy" khoa phụ sản nên mới xấu hổ, ngượng ngùng rồi "rén ngang"?

Tương tự 4 tập trước, bộ tứ OBGY sẽ lại gặp những rắc rối mới ở 2 tập của tuần này. Một trong số đó có vẻ là giáo sư Kong Ki Sun cảm thấy có chút bực mình. Giáo sư Kong cho rằng đội nội trú năm nhất chỉ để tâm tới bệnh nhân của giáo sư Seo và lơ là với bệnh nhân của cô.

Cuối teaser tập 5 là đoạn Yi Young và Do Won (Jung Joon Won) nói chuyện. Không khí khá căng thẳng, mặt anh nghiêm lại, thậm chí là lớn tiếng khiến Yi Young giật nảy người. Theo đoạn nhá hàng trước đó thì có vẻ cô đã nóng giận mà nạt nộ ai đó? Dĩ nhiên, dù có trách mắng thì Do Won cũng sẽ không "ghim" Yi Young quá lâu. Chỉ là, lần đầu bị đàn anh lại còn là "crush" to tiếng, Yi Young sẽ cảm thấy thế nào và sẽ giải quyết ra sao trên con đường giành lấy trái tim anh?

Sáng 21/4, truyền thông Hàn tiết lộ Yeonjun và Soobin (TXT) sẽ là cameo trong vai thành viên cùng nhóm cũ của Jae Il khi anh còn là idol. Các fan đang đoán cả hai sẽ xuất hiện ở 2 tập tới.

Resident Playbook gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix.