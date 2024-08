Adele in Munich: Màn hình LED dài 220 mét, thu hút 80.000 khán giả mỗi đêm

HHT - Họa mi nước Anh - Adele khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tổ chức loạt buổi diễn với quy mô khổng lồ tại Munich, Đức. Cô còn tranh thủ cổ vũ cho vận động viên yêu thích tại Olympics ngay giữa buổi biểu diễn.

Trong buổi hòa nhạc ngày 3/8 tại Đức, Adele đã khiến 80.000 khán giả ngạc nhiên khi tạm dừng buổi biểu diễn để xem vận động viên điền kinh Sha’Carri Richardson thi đấu ở nội dung chạy 100 mét của nữ tại Olympics.

Cuộc đua được phát trên các màn hình lớn trong sân vận động ngoài trời với sự cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên từ khán giả. Cuối cùng, vận động viên Sha’Carri đã giành được chiếc huy chương Bạc tại nội dung này.

Hiện tại, Adele đang thực hiện các buổi biểu diễn đặc biệt vào mùa Hè - Adele in Munich tại thành phố Munich, Đức bao gồm 10 buổi biểu diễn được tổ chức tại khu vực trung tâm hội nghị & triển lãm Munich Messe. Các buổi diễn đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc và nhanh chóng nằm trong tình trạng cháy vé. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn đặc biệt phát hành những chiếc vé với chỗ ngồi hoàn toàn ngẫu nhiên (không biết trước vị trí) với giá siêu rẻ chỉ 35 Euro (khoảng 960.000 VNĐ).

Giọng ca Rolling In The Deep biểu diễn trong không gian ngoài trời được xây dựng riêng cho các buổi diễn này. Sân khấu có cấu tạo hình vỏ sò và có lối đi hình bán nguyệt dài khoảng 200 mét.

Bên cạnh đó, sân khấu còn có một màn hình LED dài tận 220 mét và cao 20 mét. Sân khấu có sức chứa lên đến 80.000 người mỗi đêm. Toàn bộ sân khấu và chiếc màn hình LED khổng lồ được báo cáo đã tiêu tốn khoảng 160 triệu Euro (khoảng 4 nghìn tỷ VNĐ).

Adele đã chia sẻ trên Instagram cá nhân rằng: “Một sân vận động được thiết kế riêng theo bất kỳ buổi diễn nào mà tôi muốn thực hiện sao? Tôi không thể nghĩ ra cách nào tuyệt vời hơn để tận hưởng mùa Hè của mình”.

Adele in Munich đem đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy xúc động. Nữ ca sĩ đem đến loạt ca khúc bất hủ như: Hello, Love In The Dark hay Skyfall. Các buổi biểu diễn nhận về phản ứng tích cực cũng như lời khen từ cộng đồng yêu nhạc. Adele in Munich được ước tính sẽ đem về cho thành phố Munich khoảng 560 triệu Euro (gần 10 nghìn tỷ VNĐ).

Nhiều người hâm mộ hi vọng rằng nữ ca sĩ sẽ đủ sức khỏe và quyết tâm thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong thời gian sắp tới.