Album "Letter To Myself" của Taeyeon: Khúc hát mến thương từ tôi dành cho chính tôi

HHT - Màn trở lại mới đây của Taeyeon tiếp tục làm đầy thêm "kệ nhạc" đồ sộ của sự nghiệp nữ idol bằng những bản nhạc chất lượng và chạm đến trái tim người nghe.

Với hình tượng âm nhạc "thiên biến vạn hóa" đã được công chúng yên tâm tin tưởng qua hàng loạt bản hit trong toàn bộ sự nghiệp, việc phát hành âm nhạc đối với Taeyeon hiện tại đã không còn vướng bận bất kỳ áp lực nào về thành tích hay kỳ vọng người nghe. Điều đó thể hiện rõ qua mini album mới nhất của cô mang tên Letter To Myself.

Letter To Myself, một mini album mang sắc màu của mùa Thu chớm Đông, với các bài hát có tiết tấu chậm rãi và giai điệu ấm áp, đằm thắm xen lẫn những phút lạnh lùng. 6 bài hát là những mảnh ghép riêng biệt tạo thành một lá thư được Taeyeon gửi đến chính mình, có lẽ là vì mỗi bài hát đều có dáng dấp gợi nhắc đến một thời điểm sự nghiệp nào đó của cô trong quá khứ.

Là một bản Pop Rock, Letter To Myself dễ dàng khiến những "fan cứng" của Taeyeon liên tưởng đến những giai điệu mạnh mẽ nằm rải rác trong các album phòng thu trước đó của cô như My Voice hay Purpose. Bài hát sử dụng nhịp điệu mạch lạc với tiếng gảy guitar điện tạo nên một bầu không khí hiện đại nhưng cũng đầy tính tự sự và hoài niệm.

"Bức thư" mà Taeyeon gửi cho chính mình là những lời an ủi dù vụng về nhưng đều là những thứ mà cô chôn giấu bấy lâu.

Phần phối khí được dàn dựng đơn giản và dễ đoán nhằm mục đích tôn lên giọng hát của Taeyeon. Với những phân đoạn xử lý đậm dấu ấn cá nhân, nữ nghệ sĩ thừa sức làm "dày" giai điệu ca khúc bằng bầu không khí mang nhiều sắc thái trong chất giọng.

Letter To Myself vẫn có những yếu tố gây bất ngờ, chủ yếu đến từ việc sắp đặt sự chồng lớp âm thanh dày đặc ở cuối bài tạo nên sự âm vang như một bản thánh ca. Có thể hiểu, sự nhẹ nhàng của đầu ca khúc là những lời tự sự nhẹ nhàng của Taeyeon đơn phương nhắn gửi cho chính mình, để khi càng về cuối, chính cô cũng là người đáp lại những tâm tình đó bằng những khúc bè phối hài hòa mãnh liệt.

Lắng nghe ca khúc, nhiều khán giả cho rằng cô không chỉ hát mà còn là "dốc hết ruột gan" để tâm sự bằng nốt nhạc. Suy đoán này không phải là không có cơ sở khi Letter To Myself là bài hát mà Taeyeon quả quyết lựa chọn làm ca khúc chủ đề dù lựa chọn ban đầu của công ty là một ca khúc khác - điều này cho thấy nữ nghệ sĩ thật tâm yêu thích bản nhạc này đến mức nào.

Ca khúc "đối thủ" của Letter To Myself trong cuộc đua bài hát chủ đề cũng có mặt trong album, đó là track cuối cùng mang tên Disaster với sức nặng phối khí gần như tương tự. Sở hữu cùng một thể loại Pop Rock, Disaster lại có sắc thái đối lập với bài hát chủ đề với sự vui tươi và lạc quan, có phần bạo dạn với thông điệp "lao vào tình yêu dù có thể đó là một thảm họa".

Ca khúc được Taeyeon thể hiện với sự thoải mái, nhẹ nhàng hòa hợp với tiếng guitar thô mộc cùng âm thanh synth được rải khắp giai điệu bài hát mang nguồn năng lượng áp đảo. Disaster có nghĩa là "thảm họa", nhưng qua giọng hát của Taeyeon, đó là "sự thảm họa đẹp đẽ" (beautiful disaster), tựa như ngọn lửa pháo hoa nóng bỏng phát sáng giữa trời đêm, để lại dấu ấn khó phai.

Hot Mess là bài hát mang thông điệp tương tự, truyền tải lý tưởng "không ngần ngại lựa chọn điều bất hảo giữa thế giới hỗn loạn". Ca khúc Pop được sáng tác với sự nhất quán giữa lời bài hát với giai điệu beat với đặc trưng là những khúc synth được bẻ cong méo mó, âm thanh nhạc cụ loạn xạ tạo nên sự rối rắm và ấn tượng nhất là những phân đoạn Taeyeon sử dụng falsetto (giọng gió) như một lời giễu nhại tinh nghịch.

"Phút nghỉ giữa hiệp" được Taeyeon dành cho khán giả là những âm thanh ngọt ngào của Blue Eyes. Sự nhịp nhàng dễ nghe của bài hát đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy tính thư giãn. Taeyeon của Blue Eyes là cô nàng mang dáng hình của những mối tình đầu lãng mạn, những giây phút lọt vào "mắt xanh" gợi nhớ đến những khoảnh khắc tuổi trẻ mơ màng.

Có hai thể loại nhạc không thể "phản bội" được giọng hát của Taeyeon: Ballad và R&B.

Nếu Ballad được Taeyeon thể hiện qua các bản nhạc phim đình đám, thì R&B chưa bao giờ bị lãng quên trong những lần "tái xuất giang hồ" của cô. Và cũng dễ hiểu khi hai ca khúc R&B trong album lần này - Strangers và Blur - lại là 2 bản B-side "ăn tiền" nhất mà Taeyeon dành tặng khán giả.

Strangers là những giây phút cô đơn của tâm hồn giữa biển người xa lạ, còn Blur là sự mờ nhạt lãnh đạm của niềm thất vọng khi phải mải chạy theo sự kỳ vọng của người khác. Hai bài hát, hai nỗi buồn được Taeyeon cất thành lời bằng những khúc chạy nốt đẳng cấp của nàng main vocal trứ danh, cùng những nốt cao thống thiết mang nguồn mãnh lực chạm đến mọi trái tim.

18 phút trải nghiệm Letter To Myself đã cho thấy sự dụng tâm và kính nghiệp của Taeyeon. Có lẽ đối với nữ nghệ sĩ, những bài hát có lẽ không còn là những bản nhạc đơn thuần, chúng phải được trình diễn bằng tất cả nguồn cảm hứng đầy thương mến dành cho chính bản thân cô.