Album I Said I Love You First: Tâm trạng khi yêu của Selena Gomez - benny blanco

HHT - "I Said I Love You First" kể câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhiều cung bậc cảm xúc của cặp đôi Selena Gomez và benny blanco bằng âm nhạc.

​Selena Gomez và vị hôn phu benny blanco đã chính thức phát hành album kết hợp I Said I Love You First. benny blanco đã từng sản xuất nhiều bản hit cho Selena Gomez như Same Old Love hay Kill Em with Kindness, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai làm việc kể từ khi thông báo hẹn hò.

Album I Said I Love You First gồm 14 ca khúc, đa dạng thể loại từ Latin Pop, Experimental Pop đến Pop Ballad. Trước đó, cặp đôi đã phát hành các ca khúc mở đường như Scared of Loving You, Call Me When You Break Up kết hợp cùng Gracie Abrams và Sunset Blvd nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Intro I Said I Love You First là đoạn độc thoại đầy cảm xúc của Selena Gomez, bày tỏ lòng biết ơn đến những người xung quanh đã giúp cô trưởng thành. Đây được cho là lời cảm ơn của cô tại bữa tiệc kết thúc series tuổi thơ Wizards of Waverly Place do cô đóng vai chính. ​

Sau màn phát biểu đầy xúc động, Selena Gomez và Benny Blanco bắt đầu phần âm nhạc với tiếng guitar đượm buồn trong bản Ballad Younger and Hotter Than Me. Ca khúc tập trung vào nỗi sợ bị quên lãng của Selena Gomez sau chia tay và sự bất an đối với một ngôi sao bước qua tuổi 30. Giọng ca Feel Me bộc bạch: "Tất cả các cô gái tại bữa tiệc này đều trẻ và quyến rũ hơn tôi. Tôi ghét những gì tôi mặc nhưng tôi ghét bản thân mình hơn”.

Ojos Tristes sử dụng sample từ bản hit El Muchacho de los Ojos Tristes của nữ ca sĩ người Tây Ban Nha Jeanette. Selena Gomez chia sẻ rằng đây là ca khúc yêu thích của bà cô, người vừa qua đời năm ngoái. Ca khúc có sự góp giọng của María Zardoya - giọng ca chính của nhóm nhạc The Marías, mang không khí ma mị, quyến rũ, đầy cuốn hút. ​

Trong nửa sau của album, cặp đôi đi sâu vào chuyện tình yêu ngọt ngào và hành trình khám phá bản thân. Nếu Sunset Blvd mang đến sự quyến rũ tươi vui với nền nhạc Pop đặc sắc thì Cowboy lại thể hiện sự quyến rũ nhẹ nhàng, bay bổng. Cowboy gợi nhớ đến phong cách âm nhạc của Lana Del Rey với phần xử lý giọng hát tôn lên toàn bộ màu giọng đẹp đẽ của Selena Gomez.

Bluest Flame được đồng sản xuất bởi Charli XCX là bất ngờ thú vị mà cặp đôi dành tặng người hâm mộ. Tiếng nhạc cụ mạnh mẽ, lời bài hát lặp đi lặp lại từ vô cùng bắt tai làm gợi nhớ đến âm nhạc trong album BRAT.

​Về cuối album, cặp đôi bộc lộ sự chân thật, những góc khuất trong câu chuyện tình cảm của họ. Selena Gomez nhẹ nhàng kể lại những trải nghiệm trong cuộc tình, từ những lời xin lỗi không còn ý nghĩa đến những lời nhắn nhủ của cô đến "người bạn cũ" của benny blanco. Âm thanh trong các ca khúc bùng nổ và hòa quyện, lần nữa chứng minh lý do tại sao benny blanco đã trở thành "phù thủy" trong sản xuất âm nhạc.

​Album kết thúc bằng ca khúc Scared of Loving You, một lựa chọn nhẹ nhàng và hợp lý để tổng kết hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc. I Said I Love You First là một sản phẩm âm nhạc chất lượng như một thông báo về sự trở lại của Selena Gomez trong âm nhạc. Câu chuyện tình cảm và những suy nghĩ thầm kín được đan xen khéo léo và chân thật. Cặp đôi đã sáng tác bằng cách kết hợp những cuộc trò chuyện bình dị và sự tinh tế nghệ thuật.

I Said I Love You First được đồn đoán là album "hâm nóng" cho sự trở lại của Selena Gomez với âm nhạc. Nữ ca sĩ đã nhá hàng về album Seven Heavens - một dự án từng bị hoãn lại từ năm 2017 với hàng loạt bản hit như Fetish hay Bad Liar.