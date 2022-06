Ấn Độ: Điều hòa trên máy bay không hoạt động mà phi công vẫn cất cánh, hành khách ngất xỉu

HHT - Thời điểm này đang là lúc nắng nóng xảy ra ở nhiều nước, vậy mà một chuyến bay ở Ấn Độ với hệ thống điều hòa không hoạt động mà vẫn bay. Hành khách rơi vào cảnh vô cùng trớ trêu bởi đâu thể… bỏ xuống giữa chừng như khi đi xe buýt được.

Trời nóng thế này, chỉ cần tưởng tượng ra việc ngồi trên một phương tiện công cộng đông đúc mà không có điều hòa là đã đủ thấy ngột ngạt rồi. Mà đó là điều mà nhiều hành khách ở Ấn Độ vừa thực sự phải trải qua.

Hãng hàng không Go First (cũng được gọi là GoAir) của Ấn Độ đang phải nhận nhiều lời chỉ trích sau khi khách hàng của họ có một trải nghiệm kinh khủng. Theo đó, vài hôm trước, trên chuyến bay G8 2316 từ Dehradun đến Mumbai, hệ thống điều hòa đã không hoạt động.

Thời tiết ở Ấn Độ đang rất nóng, và dù máy bay bay trên cao thì sự ngột ngạt, nóng bức cũng vẫn là tất yếu. Nên khỏi phải nói, hành khách liên tục than phiền. Nhiều người đổ mồ hôi như tắm và phải lấy những cuốn tạp chí để quạt cho đỡ nóng. Một vài hành khách bị khó thở và ngất xỉu, còn có người bị bệnh nền thì rơi vào cơn hoảng loạn.

Hiện chưa rõ là điều hòa bị hỏng đột xuất trong khi đang bay hay đã không hoạt động ngay từ đầu. Bởi có một nữ hành khách - người đã giúp một hành khách khác bị khó thở - nói rằng lẽ ra phi công không bao giờ nên cho máy bay cất cánh khi đã biết rằng hệ thống điều hòa không hoạt động. Người này cũng tức giận vì đã phải mua vé máy bay với giá 12.000 rupee (gần 3,6 triệu đồng) mà phải đi một chuyến bay thế này.

Một số người nổi tiếng ở Ấn Độ cũng lên tiếng về sự việc. Diễn viên truyền hình Roshni Walia viết: “Điều hòa không hoạt động suốt cả chuyến bay. Hành khách ngạt thở mà không thể rời khỏi máy bay, mồ hôi ướt sũng. Có những hành khách như rơi vào trạng thái hoang tưởng”.

Tuy vậy, Go First lại trả lời rất hời hợt là “đang xem xét vấn đề”, khiến nhiều cư dân mạng bức xúc, kêu gọi tẩy chay hãng hàng không này. Họ đăng các bài về vụ việc và tag tên các nhà chức trách cấp cao để đề nghị có hình phạt nghiêm khắc dành cho hãng, bởi điều hòa không hoạt động trong chuyến bay là rất nguy hiểm và có thể coi là không đạt tiêu chuẩn an toàn bay.

Thục Hân