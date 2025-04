"Anh tài" SOOBIN lập kỷ lục: Vé concert hết trong 12 phút, lập tức công bố Day 2

HHT - Vừa mở bán, toàn bộ vé solo concert đầu tiên của "anh tài" SOOBIN đã bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, nam ca sĩ quyết định “chốt đơn” thêm đêm diễn thứ hai.

Mở bán chính thức lúc 11g00 trưa ngày 21/4, SOOBIN LIVE CONCERT: ALL ROUNDER nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ. Chỉ sau 12 phút mở bán, concert đầu tiên trong sự nghiệp của chủ nhân hit Dancing In The Dark đã cháy vé.

Tuy nhiên, nhiều KINGDOM (FC SOOBIN) hụt hẫng vì không thể săn kịp vé. Trước sự tiếc nuối của người hâm mộ, ê-kíp của SOOBIN bất ngờ công bố sẽ tiếp tục tổ chức thêm concert D-2 vào ngày 25/5, cũng tại thủ đô Hà Nội. Tin vui này nhận về phản ứng tích cực từ netizen, khán giả thích thú trước độ chiều fan của thành viên SpaceSpeakers.

Biểu tượng của SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER là hình ảnh dấu vân tay - được phác họa từ chính ngón trỏ phải của SOOBIN. Giải thích về cái tên "All-rounder", SOOBIN khẳng định đây là định nghĩa về người nghệ sĩ cống hiến tất cả những gì mình có: Hát, nhảy, sáng tác, chơi nhạc cụ,... Ngoài ra, từ này tạo cảm giác "bao quanh". "Nó khiến tôi liên tưởng đến việc mình được đứng giữa vòng tay khán giả và biểu diễn tại đêm solo concert đầu tiên – có lẽ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất hành trình làm nghề".