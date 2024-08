Anh Trai "Say Hi": Netizen phẫn nộ vì hành động "đòi lại quà" của ê-kíp chương trình

HHT - Hiện tại, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng thể hiện sự phẫn nộ về cách làm việc của ê-kíp "Anh Trai Say Hi". Cộng đồng mạng yêu cầu phía BTC lên tiếng để không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của dàn "anh trai".

Mới đây, trên mạng xã hội Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng tố ê-kíp chương trình Anh Trai "Say Hi" "đòi lại quà" từ khán giả tại trường quay. Mọi chuyện xuất phát từ việc một tài khoản TikTok cho biết sẽ "thoát fan" sau khi tham gia cổ vũ các "anh trai" tại live stage 5. Người này bức xúc vì phút trước Negav vừa giới thiệu 3 chiếc áo mắc nhất có kèm chữ ký gửi tặng khán giả, phút sau đã có nhân viên đến đòi lại với lý do team Negav yêu cầu lấy áo.

Bài viết nhanh chóng viral, được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Một số ý kiến thể hiện sự bất mãn, không hài lòng, cho rằng Negav "làm màu". Trước làn sóng dư luận, Negav vừa lên tiếng giải thích với fan: "Buồn quá, hôm qua tặng áo cho mọi người mà bị chương trình lấy lại, nhưng mà hiểu lầm, gửi lại rồi".

Tổng hợp thêm nhiều chia sẻ khác thì đây không phải trường hợp đầu tiên quà tặng từ các "anh trai" bị chương trình lấy lại. Một người dùng Threads chia sẻ: "Mình là một khán giả đã đi xem 3 live stage, mình dám khẳng định với mọi người là team Negav không phải là người thu lại áo vì chủ đích thu lại quà các anh tặng fan hoàn toàn từ phía staff. Đây không phải lần đầu các bạn staff làm như vậy. Lúc Negav tặng áo là đã có người đứng canh sẵn, chỉ cần fan chụp được là thu lại ngay".

Dân tình còn khơi lại chuyện chiếc khăn Underdogs Captain Boy tặng 1 bạn khán giả khi trình diễn ca khúc Người Tình Của Nắng nhưng cũng bị staff thu lại. Đáng nói, netizen sau đó phát hiện bạn nhân viên này đã hào hứng chia sẻ "thành quả" vừa thương lượng được trên Story cá nhân, khiến cộng đồng mạng càng thêm bức xúc.

Nhân đây, có nhiều bình luận khác cũng "phơi bày" việc làm của một bộ phận nhân viên khán đài.

- Đợt live stage 2, Quang Trung đưa tui 4 chiếc nhẫn kêu chia cho mấy bạn (lúc đó đã quay xong 2 lần) nhưng bị ê-kíp đòi lại để lát quay tiếp. Nhưng sau đó chỉ trả lại 2 cái còn lại giữ luôn.

- Hồi đợt team Ngáo Ngơ cũng thế, idol tặng áo hết mình, staff đi đòi lại hết hồn, bảo là đồ đạo cụ của chương trình. Nhưng đến lúc ra về thì mình thấy cả nhóm đứng chia áo cùng nhau.

- Lúc trước anh Isaac có bảo đồ tặng fan thì đừng lấy lại nhưng lúc anh tặng fan miếng bánh kem thì staff cùng tìm đến lấy.