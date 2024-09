Áp thấp nhiệt đới đã đến gần nước ta, ở Biển Đông xuất hiện một áp thấp mới

HHT - Áp thấp nhiệt đới được dự báo sắp mạnh lên thành cơn bão số 4 di chuyển khá nhanh và hiện đã đến gần nước ta. Trong khi đó, ngay tại Biển Đông đã xuất hiện một áp thấp mới, đã được ký hiệu.

Sáng nay, 18/9, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có ký hiệu 98W - được dự báo sẽ sớm trở thành cơn bão số 4 - đã được xác định là ở gần nước ta, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta cho biết trong bản tin lúc 8h là sức gió mạnh nhất ở gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 61 km/h), giật cấp 9 (75 - 88 km/h).

Các mô hình của nước ta, của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và mô hình của Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh (UKM) đều dự báo ATNĐ này sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây.

Do gặp điều kiện thuận lợi, ATNĐ được dự báo sẽ mạnh lên và trở thành cơn bão số 4 trong tối nay hoặc sáng mai, gây mưa to đến rất to ngay từ hôm nay, đặc biệt tại các tỉnh thành từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Vì vậy, người dân lưu ý liên tục theo dõi các bản tin và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão.

Ngoài ATNĐ 98W được dự báo sắp thành cơn bão số 4, sáng nay, trên Biển Đông còn xuất hiện một áp thấp mới, có thể được sinh ra chính từ ATNĐ 98W. Hiện tại, áp thấp mới được ký hiệu là 99W, có sức gió khoảng 30 km/h. Trên bản đồ của Zoom Earth, có thể thấy áp thấp 99W ở cách ATNĐ 98W khoảng 450 km về phía Đông, và cách Đà Nẵng khoảng gần 700 km về phía Đông.

Vì áp thấp 99W mới hình thành nên chưa thể biết nó sẽ phát triển hoặc di chuyển thế nào, có tương tác với ATNĐ 98W hay không.