Áp thấp nhiệt đới dự báo thành bão số 4 khác gì với siêu bão Yagi?

HHT - Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ sớm đi vào Biển Đông và mạnh lên thành cơn bão số 4 có vị trí hình thành tương tự như bão Yagi, là ở phía Đông Philippines. Tuy nhiên, nó khác biệt thế nào với bão Yagi về cường độ và đường đi?

Nhiều tỉnh thành ở Philippines đã cho học sinh ở nhà vào hôm nay, 17/9, do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mà ở Philippines gọi là Gener, còn Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ký hiệu là 98W.

Gener/ 98W chính là ATNĐ được dự báo sẽ sớm đi vào Biển Đông - có thể ngay trong hôm nay - và mạnh lên thành cơn bão số 4.

ATNĐ này có vị trí hình thành tương tự bão Yagi, là ở phía Đông Philippines. Ban đầu, các cơ quan khí tượng trong khu vực, như của Nhật Bản (JMA) và Philippines (PAGASA), đã dự báo nó sẽ có đường đi cũng gần giống bão Yagi (bão số 3), tức là vào Biển Đông, đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), rồi vào Vịnh Bắc Bộ.

Tuy nhiên, do ATNĐ Gener/ 98W chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, có thể là bão Pulasan - dự báo đi hướng vào phía Đông của Trung Quốc, và cả gió Bắc, nên hiện tại (sáng 17/9) các cơ quan khí tượng nhận định đường đi của nó sẽ dịch xuống phía Nam.

Với đường đi dự báo như vậy, Gener/ 98W sẽ hướng vào miền Trung nước ta.

JMA dự báo Gener/ 98W sẽ đến sát Bắc Trung Bộ vào khoảng 20/9, với sức gió mạnh nhất là 72 km/h (cấp 8), gió giật 108 km/h (cấp 11).

Mô hình của Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh (UKM) dự báo Gener/ 98W sẽ đổ bộ miền Trung nước ta vào khoảng 19 - 20/9, nhưng cho rằng khi đó nó có thể đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6 - 7 (39 - 61 km/h).

Qua các mô hình trên, có thể thấy Gener/ 98W - dự báo sẽ sớm trở thành cơn bão số 4 - yếu hơn khá nhiều so với bão Yagi. Nhưng dù yếu hơn bão Yagi thì nó cũng được dự báo sẽ gây mưa lớn ở nhiều tỉnh thành miền Trung, ngoài ra, một số tỉnh thành miền Bắc cũng có khả năng có mưa to do ảnh hưởng của bão/ ATNĐ.

ATNĐ hay bão đều liên tục thay đổi nên người dân cũng cần tránh tâm lý chủ quan, mà nên theo dõi các bản tin, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để có cách ứng phó kịp thời, phù hợp.