Áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông mạnh lên, Hà Nội tuần tới ngày nào cũng có mưa

HHT - Một áp thấp nhiệt đới đã hình thành ở Biển Đông và đang trên đà mạnh lên, di chuyển hướng vào miền Trung nước ta. Mưa diện rộng sẽ xảy ra ở miền Trung và miền Bắc trong những ngày tới.

Vùng áp thấp ký hiệu 99W trên Biển Đông như đã thông báo trong bản tin trước đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (các đài khí tượng ở châu Á đã gọi là ATNĐ, nhưng Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ - JTWC - vẫn chỉ gọi là áp thấp).

Sáng nay, 14/7, vị trí tâm áp thấp ở vùng biển phía Nam của quần đảo Hoàng Sa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo JTWC, áp thấp 99W đang có điều kiện môi trường tương đối thuận lợi để phát triển với nhiệt độ bề mặt nước biển khá cao (29 - 30oC); sức gió ở áp thấp này đã tăng một chút so với hôm qua, hiện sức gió duy trì tối đa là khoảng 30 - 35 km/h và khả năng phát triển thành bão trong 24 giờ tới đã được nâng lên mức trung bình (hôm qua là ở mức thấp).

Các mô hình dự báo toàn cầu nhận định, áp thấp này sẽ đi theo hướng Tây - Tây Bắc về phía miền Trung nước ta trong 2 ngày tới, đồng thời sẽ phát triển chậm nhưng có thể cũng chỉ ở mức áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp 99W, nhiều tỉnh thành miền Trung từ chiều tối nay có mưa to đến rất to. Mưa sẽ mở rộng ra nhiều khu vực ở miền Bắc từ thứ Hai, 15/7.

Ở Thủ đô Hà Nội, hôm nay, 14/7, trời có nắng xen kẽ với mưa dông, nhiệt độ giảm so với vài ngày trước. Trong tuần tới, do ảnh hưởng của áp thấp, Hà Nội có thời tiết tương đối mát, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày không vượt qua 35oC. Đáng chú ý là tuần tới Hà Nội ngày nào cũng mưa, có lúc mưa to đến rất to, có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Vì vậy, người dân ra ngoài nên luôn mang theo đồ che mưa, có những kế hoạch dự phòng phù hợp.