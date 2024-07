Áp thấp xuất hiện ở Biển Đông khiến thời tiết biển xấu, dự báo hướng đi thế nào?

HHT - Sáng nay 13/7, một áp thấp đã hình thành ở Biển Đông. Không chỉ vậy, còn có một áp thấp nữa đang ở gần phía Nam Philippines cũng có thể đi vào Biển Đông. Dự báo thời tiết nước ta có thể bị ảnh hưởng thế nào trong những ngày tới?

Một áp thấp đã hình thành ở Biển Đông vào rạng sáng nay, được ký hiệu là 99W. Nó đang di chuyển theo hướng Đông Bắc, đến sáng nay ở cách thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) khoảng 490 km về phía Đông.

Áp thấp 99W khiến thời tiết trên biển trở nên rất xấu, có mưa to gió lớn, sóng mạnh. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp của Mỹ (JTWC), sức gió duy trì tối đa ở vùng áp thấp này hiện là khoảng 25 - 35 km/h. Áp thấp 99W có điều kiện phát triển ở mức vừa phải vì độ đứt gió đang tương đối cao (không thuận lợi) nhưng nhiệt độ bề mặt nước biển lại khá ấm, 29 - 30oC (thuận lợi).

Các mô hình dự báo hiện thống nhất rằng áp thấp 99W sẽ tiếp tục phát triển trong 24 giờ tới và cuối cùng sẽ đi theo hướng Đông Bắc, dọc theo bờ biển Việt Nam. Trong trường hợp này, miền Trung nước ta có thể sẽ có mưa to đến rất to từ ngày mai, sau đó mưa to có thể diễn ra ở miền Bắc.

Khả năng để áp thấp 99W phát triển thành bão trong 24 giờ tới là thấp, nếu mạnh lên có lẽ nó chỉ thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài áp thấp 99W, còn có một áp thấp khác đang được theo dõi, có ký hiệu là 90W, vào sáng nay đang ở gần phía Nam Philippines. Áp thấp này hiện có sức gió 30 km/h, được nhận định là có khả năng di chuyển vào Biển Đông và có diễn biến phức tạp.

Nếu áp thấp 90W đi vào Biển Đông như một số mô hình dự báo, nó có thể gây mưa to ở miền Bắc nước ta, ở Hà Nội có thể mưa to trong khoảng ngày 17 - 20/7. Tuy nhiên, đây là dự báo hơn 5 ngày và liên quan đến áp thấp/ bão nên chưa thể có độ chắc chắn cao mà cần chờ thông tin tiếp theo từ các đài khí tượng.