Apple sắp làm điều này với iPhone 18, người dùng có thể phải chờ sang năm 2027

HHTO - iPhone 18 bản tiêu chuẩn nhiều khả năng bị hoãn sang năm 2027, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược ra mắt iPhone của Apple sau hơn một thập kỷ duy trì lịch trình cố định.

Theo các báo cáo mới được đăng tải trên trang công nghệ MacRumors, Apple không có kế hoạch phát hành iPhone 18 trong năm 2026 như thông lệ. Thay vào đó, mẫu iPhone tiêu chuẩn tiếp theo dự kiến chỉ xuất hiện vào mùa Xuân năm 2027, khiến iPhone 17 trở thành dòng iPhone “đương nhiệm” trong thời gian dài bất thường.

Trong nhiều năm qua, Apple luôn ra mắt thế hệ iPhone mới vào mùa Thu, thường là tháng 9, với đầy đủ các phiên bản cùng lúc. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng và giới phân tích, mô hình này đang được Apple điều chỉnh.

Nếu thông tin trên là chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple không ra mắt iPhone tiêu chuẩn trong một năm Dương lịch, khi iPhone 17 được giới thiệu từ năm 2025 nhưng iPhone 18 phải đợi sang 2027.

Thay vì tung ra toàn bộ dòng iPhone cùng lúc, Apple được cho là sẽ chia nhỏ lịch ra mắt. Cụ thể, các mẫu iPhone cao cấp như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến vẫn ra mắt vào mùa Thu năm 2026.

Trong khi đó, iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ bị lùi sang mùa Xuân năm 2027, ra mắt cùng các mẫu hướng đến phân khúc phổ thông hơn như iPhone 18e và iPhone Air 2.

Việc điều chỉnh lịch ra mắt được cho là xuất phát từ sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái iPhone. Từ năm 2025, Apple đã bổ sung thêm các dòng sản phẩm mới như iPhone 16e và iPhone Air. Đến năm 2026, hãng dự kiến tiếp tục trình làng iPhone màn hình gập, trong khi vẫn duy trì bán các mẫu iPhone cũ song song.

Theo ước tính, có thể có tới 8 mẫu iPhone khác nhau được Apple bán ra cùng lúc vào cuối năm 2026, tạo áp lực lớn về sản xuất, tiếp thị và phân bổ doanh số.

Giới phân tích nhận định, việc giãn lịch ra mắt sẽ giúp Apple kéo dài vòng đời bán hàng của từng mẫu iPhone, hạn chế tình trạng “cạnh tranh nội bộ” giữa các sản phẩm mới ra mắt cùng lúc.

Ngoài ra, chiến lược này còn giúp Apple phân bổ doanh thu đều hơn giữa các quý tài chính, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào mùa mua sắm cuối năm như trước.

Dù Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào, nhưng nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, năm 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử ra mắt iPhone - điều mà người dùng và giới công nghệ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao.