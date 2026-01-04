Cách để người dùng có thể thay đổi địa chỉ Gmail mà không lo mất dữ liệu

HHTO - Google đã cho phép thay đổi địa chỉ Gmail mà vẫn giữ nguyên dữ liệu, kể cả với tài khoản @gmail.com đang dùng.

Google đang dần triển khai tính năng cho phép thay đổi địa chỉ Gmail mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ liệu hiện có. Điều đặc biệt là tùy chọn này áp dụng ngay cả với những địa chỉ có đuôi "@gmail.com" - thứ mà trước đây Google luôn khẳng định là không thể thay đổi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cùng những lưu ý quan trọng khi thực hiện thay đổi này.

Những điều cần lưu ý trước khi thay đổi địa chỉ Gmail

Theo 9to5Google, tính năng này lần đầu được phát hiện trên trang hỗ trợ tiếng Hindi của Google. Vì đang trong giai đoạn triển khai từng bước, nên có thể sẽ phải đợi một thời gian trước khi tất cả người dùng đều được tiếp cận. Trước khi quyết định thay đổi địa chỉ Gmail, cần nắm rõ những điểm sau:

- Địa chỉ Gmail có thể được thay đổi sang một tên người dùng hoàn toàn khác, và cả địa chỉ cũ lẫn mới đều sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

- Địa chỉ mới sẽ hoạt động như một bí danh (alias) và tự động trỏ về địa chỉ Gmail gốc.

- Email sẽ được nhận ở cả hai địa chỉ - cũ và mới.

- Sau khi thay đổi, địa chỉ email sẽ bị khóa trong vòng một năm - không thể chỉnh sửa hay xóa bỏ.

- Toàn bộ dữ liệu Google như Photos, tin nhắn và email đều được giữ nguyên, không bị ảnh hưởng gì.

- Có thể đăng nhập vào bất kỳ dịch vụ Google nào bằng cả địa chỉ cũ lẫn mới.

- Mỗi tài khoản chỉ được phép thay đổi địa chỉ Gmail tối đa ba lần.

Hướng dẫn thay đổi địa chỉ Gmail

Sau khi đã nắm rõ các thông tin trên, có thể kiểm tra xem tài khoản đã được hỗ trợ tính năng này chưa theo các bước sau. Lưu ý rằng do đang triển khai chậm, tính năng có thể chưa xuất hiện ngay - trong trường hợp đó, hãy thử lại sau một thời gian.

- Truy cập myaccount.google.com/google-account-email và đăng nhập vào tài khoản Google.

- Nếu tính năng đã khả dụng, sẽ thấy biểu tượng hình cây bút bên cạnh địa chỉ Gmail, cho phép chỉnh sửa.

- Nếu chưa được hỗ trợ, màn hình sẽ hiển thị thông báo "This setting can't be changed for your account".

- Khi gặp thông báo này, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến khi tính năng được kích hoạt cho tài khoản.

Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản là có thể thay đổi địa chỉ Gmail. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, nhiều tài khoản vẫn chưa thấy xuất hiện nút thay đổi địa chỉ này. Có vẻ như Google đang cố tình triển khai tính năng một cách thận trọng và từ từ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.