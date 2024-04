“Bạn trai tin đồn” của Ariana Grande được khen ngợi vì hành động tinh tế này

HHT - Lần xuất hiện công khai mới nhất của Ariana Grande và "bạn trai tin đồn" Ethan Slater đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ nữ ca sĩ. Đặc biệt, Ethan còn được khen ngợi vì hành động này với bạn gái.

Mới đây, Ariana Grande và "bạn trai tin đồn" Ethan Slater đã gây náo loạn một khu phố ở New York khi cả hai xuất hiện cạnh nhau sau khi tham dự vở kịch Spamalot. Cặp đôi không ngại xuất hiện công khai trước ống kính các tay săn ảnh cùng sự hò reo của người hâm mộ. Đặc biệt, Ethan còn nắm chặt tay của Ariana Grande, dẫn đường cho bạn gái thoát khỏi vòng vây người hâm mộ. Anh chàng còn ân cần giúp Ariana lên xe không khác gì một vệ sĩ của cô.

Hành động này của Ethan đã gây thiện cảm với người hâm mộ của Ariana Grande, nhất là sau những tin đồn không hay xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Cụ thể, vào cuối năm 2023, Ariana Grande từng dính tin đồn “tiểu tam" khi bị khui chuyện hẹn hò với Ethan Slater hậu ly hôn với chồng cũ. Cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí còn bị tẩy chay trên nhiều diễn đàn vì tin đồn không hay này. Mãi đến tháng 1/2024, Page Six - trang tin từng thổi bùng tin đồn Ariana làm người thứ ba, đã phải lên tiếng đính chính rằng Ariana không phải là nguyên nhân khiến Ethan và vợ cũ ly hôn.

Trên Twitter, hình ảnh hạnh phúc của Ariana Grande và Ethan Slater liên tục được người hâm mộ đăng tải. Nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh Ethan với Dalton Gomez - người chồng cũ của Ariana Grande. Trong khi Ethan không ngần ngại xuất hiện trước công chúng với giọng ca Into You, Dalton lại khá kín tiếng, đặc biệt là không mấy vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng với vợ cũ.

Theo trang tin TMZ, Dalton từng cảm thấy choáng ngợp trước sự nổi tiếng của Ariana, từ lịch làm việc dày đặc đến sự săn đón dồn dập của các tay săn ảnh, đây cũng từng được đồn đoán là chất xúc tác khiến cả hai không còn muốn bên nhau sau 2 năm chung sống.

Hình ảnh của Dalton cũng trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ của Ariana, đặc biệt là sau khi cô cho ra mắt album eternal sunshine - album được cho là viết về chuyện tình với Dalton. Trong album này, Ariana đã bày tỏ nhiều nỗi niềm liên quan đến chuyện tình cảm, từ câu chuyện bị người yêu phản bội, đến sự vô tâm của anh ta trong chuyện tình cảm. Khán giả lập tức đặt những nghi vấn về việc liệu có phải đây là những lời tố cáo của Ariana hướng đến chồng cũ hay không. Giọng ca yes, and? đã phải từng khuyên người hâm mộ không nên tấn công những người liên quan trên một bài viết trên Instagram cá nhân.