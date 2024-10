Ariana Grande xin lỗi sau khi đàn chị tố chảnh chọe không chịu chụp ảnh chung

HHT - Sự việc xảy ra vào năm 2016 khi Ariana Grande tham dự một chương trình của nữ diễn viên Elvira cùng gia đình. Sau khi đàn chị lên tiếng chỉ trích, Ariana đã gửi lời xin lỗi công khai trên Instagram.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên Elvira đã chia sẻ về trải nghiệm "tệ nhất" khi tiếp xúc với người nổi tiếng. Bà cho biết vào năm 2016, Ariana Grande đã đề nghị 21 vé miễn phí để đưa gia đình đến xem chương trình của Elvira, bao gồm cả gặp gỡ riêng sau hậu trường.

"Tôi chụp ảnh và ký tặng cho từng người một. Sau đó, tôi có đề nghị chụp ảnh chung với Ariana Grande. Rồi cô ấy nói: 'Không, tôi thực sự không muốn chụp cho lắm'", Elvira chia sẻ.

Nữ diễn viên cho rằng Ariana Grande đã có hành động không tôn trọng mình mặc dù bà đã đáp ứng yêu cầu của "tiểu diva" trước đó.

Elvira, hay còn được biết đến với tên Cassandra Peterson, là một nữ diễn viên và nhân vật truyền hình nổi tiếng người Mỹ. Bà nổi tiếng vào những năm 1980 với vai Elvira, Mistress of the Dark, trong chương trình Elvira's Movie Macabre, nơi bà giới thiệu và bình luận hài hước về các bộ phim kinh dị cổ điển.

Trước những chia sẻ của Elvira, giọng ca we can't be friends đã gửi lời xin lỗi trong một bình luận trên Instagram: "Em thực sự không nhớ mình đã có cơ hội gặp cô. Lúc đó, em bị rối loạn lo âu nên đã rời đi trước cả gia đình. Chuyện diễn ra khoảng 7 năm trước. Đó là thời điểm em thực sự không thích đến nơi đông người hay những nơi ồn ào. Nhưng nếu trí nhớ của em chưa chính xác, em thành thật xin lỗi vì đã khiến cô cảm thấy không được tôn trọng như vậy".

Hiện tại, Ariana Grande đang trong thời gian quảng bá cho bộ phim Wicked. Tham gia thảm đỏ sự kiện Academy Museum Gala mới đây, cô nàng đã có khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội với hình ảnh làn da màu xanh dương.

Nhiều người đã liên tưởng cô với nhân vật trong bộ phim Xì Trum. Hình ảnh sau đó đã được giải thích rằng đó là do ánh sáng tại sự kiện.

Mặc dù nhận về nhiều bình luận hài hước, hình ảnh này cũng khiến một số người hâm mộ lo lắng với ngoại hình có phần gầy gò của ngôi sao 31 tuổi. Trong một số khung hình, nữ ca sĩ được nhiều người ví như "da bọc xương". Công chúng lo ngại Ariana đang gặp vấn đề về sức khỏe do áp lực công việc và tranh cãi cá nhân thời gian qua.

Trước đây, Ariana Grande từng trấn an mọi người rằng bản thân đã "siết cân" để vào vai Glinda trong bộ phim Wicked. Nữ ca sĩ cho biết cô hoàn toàn khỏe mạnh: "Thời điểm mà các bạn cho rằng trông tôi khỏe mạnh nhưng thực tế tôi không hề khỏe chút nào. Hiện tại tôi đang trong tình trạng tốt nhất của bản thân". Ariana cũng cho biết cô nàng đã dừng sử dụng filler và botox trong nhiều năm vì muốn bản thân "lão hóa một cách tự nhiên".