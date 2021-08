Ba phim cổ trang Hoa ngữ khiến khán giả khóc đỏ mắt: Lưu Thi Thi đã thành kinh điển

HHT - Đây là những bộ phim cổ trang Hoa ngữ khiến khán giả phải khóc cạn nước mắt vì quá bi kịch, quá đau lòng, càng đến cuối lại càng xát muối tim gan. Nhưng hầu như tất cả đều đồng ý rằng bi kịch của phim hợp lý, là "bi kịch hoàn hảo", có như vậy mới khiến người xem day dứt mãi khôn nguôi.

Châu Sinh Như Cố (Trường An Như Cố)

Dù đã biết trước rằng nguyên tác tiểu thuyết vốn bi thảm nhưng Châu Sinh Như Cố (Trường An Như Cố) vẫn làm khán giả khóc hết nước mắt khi theo dõi chuyện tình thương tâm của Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) và Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc).

Châu Sinh Thần - Nam chấn vương là tướng tài, trấn giữ biên ải giữ bình yên cho xã tắc. Thôi Thời Nghi là cô gái lanh lợi, được gửi đến phủ Nam chấn vương học tập. Thôi Thời Nghi trở thành đồ đệ “Thập Nhất” của sư phụ Châu Sinh Thần. Tình cảm giữa cả hai phát triển tự nhiên, không ồn ào, không bộc bạch nhưng vẫn rất rõ ràng, sâu sắc.

Nhưng cuối cùng, lòng người hiểm ác, Châu Sinh Thần một đời oanh liệt lại bị vu oan làm phản, phải chịu cực hình róc xương đau đớn. Thôi Thời Nghi chỉ có thể khóc ngất khi biết tin. Họ yêu mà không thể nói, tâm ý hướng về đối phương mà không thể cùng nhau răng long đầu bạc.

Kết phim, Châu Sinh Thần để lại một bức huyết thư, nói rằng cả đời này chàng chỉ phụ một mình “Thập Nhất”. Thôi Thời Nghi mặc trang phục đỏ tân nương, bi thương mà kiên định leo lên toà thành rồi gieo mình xuống giữa tuyết trời đổ trắng xóa, tựa một bông hoa đẹp nhất rụng rơi. Lời cuối nàng nói là “Châu Sinh Thần, ta đến gả cho chàng đây”.

Dù biết rằng Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau và có được hạnh phúc trọn vẹn, khán giả vẫn không thể cầm được nước mắt. Bởi kiếp này của cả hai quá bi thương.

Đông Cung

Đông Cung chắc chắn xứng đáng nằm trong danh sách những bộ phim cổ trang bi thương nhất màn ảnh. Từ nguyên tác tiểu thuyết đến phim truyền hình, nó đã khiến không biết bao người phải khóc đỏ cả mắt.

Đông Cung kể về nàng Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) đẹp rực rỡ trong trang phục đỏ thắm, sáng bừng cả thảo nguyên bao la. Nàng công chúa Tây Lương vô tư, hồn nhiên đã gặp gã buôn trà Cố Tiểu Ngũ (Trần Tinh Húc) và đem lòng yêu. Chẳng ngờ hắn còn có thân phận khác là Lý Thừa Ngân - Thái tử Trung Nguyên.

Ngày Tiểu Phong thành hôn với Cố Tiểu Ngũ cũng là ngày Lý Thừa Ngân đem quân tàn sát ông của nàng, người thân của nàng. Quá đau khổ, Tiểu Phong đã gieo mình xuống sông Quên.

Nước sông Quên xóa đi hết những ký ức đau thương nhưng không xóa được sự trớ trêu của số phận, một lần nữa Tiểu Phong lại được gả cho Lý Thừa Ngân, một lần nữa nàng lại yêu. Để khi nhớ lại tất cả, Tiểu Phong đau đớn tột cùng. Nàng không thể ngăn trái tim mình yêu, nhưng cũng không thể xóa đi nỗi đau nước mất nhà tan, không thể chối bỏ sự thật người mình yêu cũng chính là kẻ thù. Cuối cùng, nàng đã dùng kiếm tự kết liễu mình. Còn Lý Thừa Ngân cũng khổ đau dành cả đời để nhớ thương nàng.

Dù bi thương nhưng khán giả không thể nghĩ đến một kết thúc nào giải thoát hơn cho nàng công chúa Tây Lương tội nghiệp. Nếu Lý Thừa Ngân chỉ đơn giản là gã buôn trà Cố Tiểu Ngũ, người bắt cho nàng 100 con đom đóm thì tốt biết bao. Buồn thay, con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát mãi mãi chẳng thể đợi được cô nương của mình.

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ phim cổ trang xuyên không kinh điển Bộ Bộ Kinh Tâm đã “mai mối” thành công một trong những chuyện tình đẹp nhất C-Biz giữa Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, nhưng riêng chuyện tình của cả hai trong phim lại thấm đẫm nước mắt.

Mã Nhĩ Thái Nhược Hi (Lưu Thi Thi) xinh đẹp, lanh lợi, chẳng biết từ lúc nào đã đem lòng yêu sâu sắc Tứ A Ca Dận Chân - người sau này trở thành hoàng đế Ung Chính (Ngô Kỳ Long). Cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn cũng như sẻ chia những ngọt ngào thầm lặng. Nhược Hi quỳ gối dưới mưa, Dận Chân cũng không để mình khô ráo. Nhược Hi chấp nhận chờ đợi đến hao mòn tuổi xuân ở Hoán Y Cục, Dận Chân quyết giữ lời hứa mang nàng trở về.

Nhưng đáng buồn thay, hạnh phúc của cả hai quá ngắn ngủi, còn lại đều là những dày vò. Dận Chân trở thành hoàng đế, Nhược Hi lựa chọn rời xa Tử Cấm Thành, ở hai nơi cách biệt họ vẫn ngóng trông về đối phương nhưng lại cứ bỏ lỡ nhau.

Kết cục, khi người đến tìm thì nàng chỉ còn là nắm tro tàn. Nỗi nhớ thương Nhược Hi day dứt trong lòng Ung Chính, nên khi hoàng đế băng hà, trong mộng tưởng cuối cùng người nhìn thấy nàng mặc trang phục đỏ, trên tay là nhành mai cũng đỏ, rực rỡ giữa trời đổ tuyết múa một điệu vấn vương.

Không chỉ có Nhược Hi và Dận Chân khiến người xem rơi lệ mà các nhân vật phụ của Bộ Bộ Kinh Tâm cũng đầy bi thương. Nửa sau phim đối lập với nửa đầu phim tươi vui, hình ảnh các hoàng tử cùng nhau vui đùa đối lập với cảnh tranh quyền đoạt vị, quả thật quá sức xót xa.

Khán giả sẽ nhớ mãi bốn chữ “không hối, không oán” của cô cung nữ Ngọc Đàn chấp nhận hy sinh cho tình yêu, cũng sẽ mãi xót xa cho dáng vẻ lãng tử tự do của Thập tam Dận Tường đã mài mòn đi bớt bởi phong sương. Hay khắc sâu tình yêu của Thập tứ Dận Trinh dành cho Nhược Hi, lặng lẽ cả đời bảo bọc không đòi hỏi được đáp lại, chỉ khẩn cầu được nàng nhớ đến nếu có kiếp sau.