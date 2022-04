Bà xã Phan Văn Đức sinh con thứ hai, gia đình nam cầu thủ chính thức "có nếp, có tẻ"

HHT - Mới đây, tiền vệ Phan Văn Đức thông báo tin vui gia đình anh vừa đón thêm thành viên mới trên trang cá nhân. "Chào mừng con đến với gia đình. Cảm ơn vợ, thương vợ lắm Võ Nhật Linh", nam cầu thủ viết.

Được biết, cầu thủ Phan Văn Đức và các đồng đội tại CLB Sông Lam Nghệ An đang trong thời gian tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tại Cúp Quốc gia gặp CLB Bình Phước vào ngày mai 7/4. Bởi vậy, nam cầu thủ không thể ở bên vợ trong giây phút "vượt cạn". Sau trung vệ Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức là cầu thủ tiếp theo gia nhập hội ông bố 2 con của làng bóng. Trước đó, Phan Văn Đức và bà xã Võ Nhật Linh đã có một cô con gái xinh xắn tên gọi ở nhà là Dâu Tây.

Cầu thủ Phan Văn Đức và hotgirl Nhật Linh đã công khai hẹn hò vào tháng 8/2019. Chỉ 5 tháng sau, Văn Đức - Nhật Linh chính thức trở thành vợ chồng. Họ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2020. Dù trước khi cưới, nam cầu thủ từng vướng phải ồn ào về tình cảm, nhưng đến hiện tại vợ chồng Phan Văn Đức vẫn rất hạnh phúc. Ngoài bóng đá, cách đây không lâu Phan Văn Đức còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Trước khi hẹn hò với cầu thủ ngôi sao của CLB Sông Lam Nghệ An, Nhật Linh đã được biết đến với hình ảnh cô giáo mầm non xinh xắn, đồng thời là mẫu ảnh có tiếng tại Nghệ An. Bà xã của Phan Văn Đức đã nhiều lần khiến fan xuýt xoa về nhan sắc khi đăng ảnh cùng chồng con đi chơi, đi du lịch. Bất cứ hình ảnh nào mà cô nàng đăng tải cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Tiền vệ Phan Văn Đức cũng nổi tiếng là cầu thủ yêu chiều vợ. Anh từng khiến các fan nữ "GATO" vì những cử chỉ âu yếm, cùng câu khẳng định chắc nịch dành cho vợ: “Anh nuôi em”. Vào tháng 9 năm ngoái, chân sút tuyển Việt Nam đã xế hộp hơn 2 tỷ đồng để tặng cho bà xã bù đắp những ngày thi đấu xa nhà.