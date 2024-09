Bắc Ninh: Công an, đoàn viên thanh niên ra quân khắc phục hậu quả sau bão số 3

HHT - Trước tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn trên địa bàn thành lập 126 tổ phản ứng nhanh của Đoàn Thanh niên các cấp, phát huy tinh thần xung kích thanh niên, sẵn sàng tham gia ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Trong ngày 8/9/2024, toàn tỉnh Bắc Ninh đã huy động và thành lập 422 đội, nhóm thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 5227 đoàn viên thanh niên. Các đội, nhóm thanh niên đã tham gia hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 tại 1642 tuyến đường; 472 trường học; thu dọn, vận chuyển 6.959 cây xanh ngã đổ và nhiều biển bảng quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng sau bão.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập 8 đoàn công tác do Thường trực và lãnh đạo các ban, bộ phận đảm nhiệm, tổ chức xuống trực tiếp địa bàn nhằm nắm rõ tình hình và động viên lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 tại các địa phương.

Trong ngày 9/9/2024, các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành địa phương tham gia hỗ trợ các trường học trên địa bản tỉnh khẩn trương khắc phục hậu quả, tu sửa cảnh quan để bảo đảm các điều kiện cho học sinh đến trường an toàn vào ngày 10/9/2024.

Nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, Công an tỉnh Bắc Ninh huy động gần 2.000 Cán bộ Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ. Với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt, 9 tổ công tác gồm các lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động và Công an các đơn vị, địa phương đã hoạt động tích cực để khắc phục những ảnh hưởng của bão Yagi.

Với các phần việc cụ thể như phân luồng giao thông, thu gom và vận chuyển thân cây, cành cây gãy đổ trên đường để xử lý theo đúng quy định, dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường, khơi thông lối thoát nước, v.v... các chiến sĩ đã ra quân khẩn trương thực hiện để nhanh chóng trả lại mặt đường thông thoáng, đưa cuộc sống sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường.