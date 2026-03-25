Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Bãi cỏ bậc thang ở Thượng Hải hóa "chốn ngả lưng" giờ nghỉ trưa cho hội công sở

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ghé ngang nút giao giữa đường Yunjin - Longqi (Xuhui, Thượng Hải, Trung Quốc) vào giữa trưa, bạn sẽ bất ngờ trước khung cảnh hội công sở ngả lưng nghỉ ngơi trên cỏ. Mặc kệ dòng xe hối hả, quảng trường nhỏ bỗng hóa "trạm sạc pin".

Đây là một quảng trường công cộng thiết kế dạng âm sàn (thấp hơn mặt đường) với dải cỏ xanh mướt xếp tầng tựa như ruộng bậc thang tại Xuhui (Thượng Hải, Trung Quốc). Ngoài ra, thiết kế đặc biệt này đã "hô biến" bãi cỏ rộng thành những "chiếc giường" lý tưởng. Nhờ đó, hội văn phòng có thể dễ dàng tìm được một góc riêng để thoải mái ngả lưng, sạc đầy năng lượng trước khi quay lại làm việc ca chiều.

Đặc biệt, thiết kế thấp hơn mặt đường đã tạo thành một vách ngăn tiếng ồn. Mọi tiếng còi xe ồn ào dường như bị bỏ lại phía trên, trả lại một không gian tĩnh lặng. Và chính những khoảng khắc bình yên đã biến bãi cỏ này trở thành “tọa độ” được yêu thích không chỉ của hội công sở mà còn của nhiều cư dân đang sinh sống ở Thượng Hải.

Thiết kế bậc thang siêu lạ mắt, hội tụ đủ combo cỏ xanh, nắng vàng và những "tâm hồn" đang cần "sạc pin". (Ảnh: china.travels)

Bên cạnh đó, trào lưu ngủ trưa tại không gian xanh này đã chạm đúng "tim đen" của team công sở xứ Trung. Ở nơi có nhịp sống hối hả như quận Xuhui, giờ nghỉ trưa thường trôi qua vô cùng vội vã. Thay vì phải gục mặt xuống bàn hay ngả lưng trên ghế xoay dễ gây đau mỏi, việc tìm thấy một bãi cỏ êm ái ngay dưới công ty quả là “chân ái”.

Giao diện đi làm nhưng hệ điều hành đang ở chế độ nghỉ dưỡng. (Ảnh: china.travels)

Không chỉ thế, bãi cỏ này còn thu hút các tín đồ mê nhiếp ảnh. Chính sự đối lập giữa thảm xanh mộc mạc và những tòa cao ốc kính hiện đại đã tạo nên một background đầy nghệ thuật. Thay vì chỉ ghé chợp mắt, nơi đây đã trở thành điểm đến cuối tuần quen thuộc để giới trẻ tận hưởng nhịp "sống chậm" giữa lòng phố thị.

"Tọa độ" lý tưởng để tận hưởng vitamin xanh. (Ảnh: sixthtone)

Thời điểm lên hình lung linh nhất tại khu vực này là 15h - 16h chiều, khi vắng bóng dân văn phòng nghỉ trưa và nắng đã dịu, tuy nhiên, khi ghé thăm, du khách cần chú ý trật tự và giữ gìn vệ sinh chung. Chỉ cần diện trang phục trung tính tối giản, mang theo túi tote và một cuốn sách và tự nhiên thả dáng là có ngay ảnh đẹp mang về!

Quỳnh Duyên (Tổng hợp)
#Thượng Hải #bãi cỏ bậc thang #giờ nghỉ trưa #văn phòng #check-in #địa điểm xanh

Xem thêm

Cùng chuyên mục