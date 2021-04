Bạn có biết gạch đầu dòng nào là ưu tiên hàng đầu để trở thành một "cô nàng đắt giá"?

HHT - Bạn có biết làn da, mái tóc có thể mang lại nhiều cơ hội cho bạn? Và nếu không quan tâm đến chúng thì bạn đang gửi đi thông điệp: 1. Bạn không biết yêu và chăm sóc bản thân; 2. Bạn không quan tâm đến việc chăm sóc bản thân; 3. Bạn không đủ điều kiện để chăm sóc bản thân.

Trở thành chuyên gia trong lĩnh vực “chải và sấy khô”

Bạn có biết gạch đầu dòng nào là ưu tiên hàng đầu trong việc trở thành một cô nàng đắt giá? Không phải là một chiếc túi Hèrmes. Cũng không phải là một bộ cánh hàng hiệu. Đơn giản đến không ngờ đấy, bạn chỉ cần là một cô nàng tóc sạch, đẹp và luôn khô ráo. Tức là không rối, không xù, không mướt mồ hôi, không bóng dầu.

Một mẹo nhỏ cho bạn trong trường hợp này đó là sử dụng các loại sản phẩm hỗ trợ. Hiện nay đã xuất hiện các loại dầu gội đầu khô (Oribe Dry Texturizing Spray) thấm hút dầu từ chân tóc, giúp tóc bạn trông như vừa được sấy, bồng bềnh xinh đẹp. Nhưng đó chỉ là để đối phó tình huống khẩn cấp thôi, bạn cần phải học cách làm việc với lược và máy sấy để đảm bảo tóc luôn được đẹp.

Làn da khỏe mạnh hồng hào

Khéo léo che giấu đi vẻ mệt mỏi cho làn da với các loại kem chăm sóc da có chứa thành phần chống nắng và dưỡng ẩm. Hãy tạo cho mình thói quen chăm sóc cho da trông thật khỏe khoắn và sáng bừng. Luôn giữ cho diện mạo thật tươi tắn dù bất kỳ lúc nào và ở đâu vì ắt hẳn không ai bị thu hút khi đối diện với một cô nàng mặt mũi tái nhợt thiếu sức sống, phải không nào?! Thêm một bí quyết nhỏ nữa là luôn thủ sẵn một thỏi son màu tươi sáng, chỉ cần một vài đường son có thể xóa đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.

Có một “chuyên viên tư vấn da” miễn phí

Ở các quầy mỹ phẩm tại trung tâm thương mại, người ta thường cho bạn sử dụng thử sản phẩm miễn phí. Hoặc họ luôn có chương trình trang điểm miễn phí cho khách hàng khi mua sản phẩm. Nhưng vấn đề không phải ở những thứ đó, mà là việc làm bạn với các chương trình như thế sẽ giống như bạn đang có một chuyên viên chăm sóc da riêng cho mình, luôn sẵn sàng tư vấn về tình hình sức khỏe của da, đồng thời gợi ý những cách chăm sóc phù hợp.

Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ cần “Statement Necklace”

Không cần một chiếc nhẫn kim cương to oành oạch. Không cần cài cắm đủ thứ phụ kiện theo mốt lên người. Không cần cả một tủ phụ kiện to đùng. Chỉ cần kết bạn với “statement necklace” là đủ! Statement necklace là tên gọi chung của loại vòng cổ to bản, với đủ mọi chất liệu. Dễ phối đồ, sang trọng và thanh lịch, phù hợp với nhiều hoàn cảnh cũng như nhiều trang phục. Nó giúp bạn gây ấn tượng ngay lập tức cho người đối diện, vẻ độc đáo và hút mắt của nó luôn là những điểm cộng tuyệt vời biến bạn thành một cô nàng thật sự tỏa sáng.

Giữ vẻ ngoài luôn gọn gàng, tươm tất

Kiểm tra trang phục trước khi mặc: Áo nhăn, ngả màu, dính vết bẩn... đều là những chi tiết tố cáo bạn cẩu thả và lười biếng trong việc chăm chút vẻ ngoài của mình. Bạn nghĩ rằng chỉ chăm chút khi đi tiệc thôi, chứ bình thường thì thế nào chẳng được, để rồi vớ đại chiếc áo thun nhăn nhúm trong tủ hay thậm chí trung thành với cái áo trắng ngả thành màu “cháo lòng” mà chưa chịu tiễn nó lên đường? Đây là một lỗi nặng nề chắn ngang công cuộc làm đẹp của bạn đấy!

