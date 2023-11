Bản đồ ẩm thực của tổ đội bút chiến nhà Hoa: Có thực mới vực được bài viết hay

HHT - Để có sức tung hoành trên những trang báo thì chúng tớ - CTV nhà Hoa có hẳn một list những quán “guột” 10 điểm không có nhưng. Bản đồ ẩm thực của chúng tớ được lập ra trên tiêu chí ngon - bổ - rẻ quanh địa điểm 502 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP.HCM của tòa soạn, nên các bồ có thể tham khảo nha!

Bún bò hai tiếng - Vừa ngon vừa rẻ

Tiệm bún bò đắt khách nhất Quận 3 (TP.HCM), độ ngon thì khỏi phải bàn, một tô ú ụ topping khoảng năm mươi "cành" chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Ở đây đông đến nỗi bán hai tiếng đã hết, nhưng “giang cư mận” còn gọi là bún bò chảnh, vì có đến sớm trước giờ mở cửa năm phút thì chủ quán cũng không bán. Bỏ nhỏ là đến ăn tầm 17h30 thì chắc chắn sẽ có chỗ, do đến khoảng gần 19h bún bò có khả năng sold out khá cao.

Địa chỉ: 725 đường Hoàng Sa, P.7, Q.3, TP.HCM.

Busan Korean Food - Đồ ăn Hàn mê ly

Quán “guột” của team viết bài Hoa Học Trò vì ngon-rẻ. Mỗi lần đến đây chúng tớ đều muốn gọi hết menu vì món nào cũng ngon, nhưng hai món phải thử ở đây là súp Bulgogi và gà viên không xương sốt Teriyaki. Độ ngon ở đây cũng đi đôi với giá cả cực kỳ ổn áp, từ 40 đến 195 “cành”/ món.

Địa chỉ: 346 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM.

Blue Jeans - Trà sữa uống là yêu ngay

Cà phê và trà sữa chất lượng hạng sang nhưng giá bình dân hạt dẻ, chỉ tầm 25-30 “cành” là bạn đã có một ly nước thơm ngon. “Món ngon sao thiếu bạn hiền, trà sữa thì phải gọi liền trân châu”, phải gọi nha mấy bồ ơi, viên trân châu to nhai đã miệng lắm. Tuy nhiên điểm trừ nho nhỏ là menu hơi ít món nên sẽ không phong phú lắm!

Địa chỉ: 315B đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM.

Bánh tráng cuốn trộn dì Hồng - Bạn thân mỗi chiều dí deadline

Để vỗ về chiếc bụng đói mỗi lần lên tòa soạn thì chúng tớ thường ship bánh tráng dì Hồng về ăn. Chúng tớ sẽ gọi bánh tráng cuốn dai dai chấm sốt me bơ béo ngậy, bánh tráng trộn thịt bằm patê khá cuốn, bánh tráng trộn tỏi và bánh tráng trộn sa tế vừa ăn vừa xuýt xoa bởi vị cay the the đầu lưỡi. Mỗi món ở đây tầm 20-30 “cành”, bạn nên gọi nhiều món để trải nghiệm nhiều hương vị nha!

Địa chỉ: 25 đường số 11, P.4, Q.4, TP.HCM.