Bản đồ sao Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun: Sự đối lập đáng yêu giữa nam Bạch Dương và nữ Cự Giải

HHT - Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào tháng 4 năm nay và nhận được sự yêu thích từ công chúng. Còn bản đồ sao nói gì về sự tương hợp của cặp đôi này?

Lim Ji Yeon sinh ngày 23/6/1990, là người thuộc chòm sao Cự Giải. "Cua nhỏ" là thủ lĩnh của nhóm Nước, được Mặt Trăng chiếu mệnh nên những cô nàng có trí nhớ tốt và sống tình cảm, dịu dàng và mộng mơ.

Người đẹp của The Glory là người khá thông minh, nhanh trí, thích ứng nhanh với môi trường xung quanh và đặc biệt rất thân thiện. Theo nữ diễn viên tiết lộ, cô là người có tính cách hướng ngoại và vui vẻ: “Tôi là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em nên được rất nhiều người yêu mến. Tôi sống tình cảm và luôn cười rất nhiều”.

Mặt Trời Cự Giải cho thấy, Ji Yeon có tinh thần trách nhiệm cao cùng khả năng quan sát và phân tích nhạy bén nên thường được đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng giao cho những việc quan trọng. Nhận xét về nữ diễn viên, nam tài tử Song Seung Hun thẳng thắn chia sẻ: "Khi nhìn vào Lim Ji Yeon, tôi cảm thấy cô ấy sẽ là một diễn viên xuất sắc. Tôi đã gặp rất nhiều người làm công việc này, và tôi tin vào cảm nhận của mình".

Về phía "nhà trai", Lee Do Hyun sinh ngày 11/4/1995, thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương. Những người thuộc cung Bạch Dương có cá tính mạnh mẽ và sẵn sàng thể hiện con người thật theo những cách độc đáo nhất.

Do Hyun không ngại chủ động trong chuyện tình cảm và luôn muốn tạo nên những khoảnh khắc thú vị, vui vẻ trong cuộc sống. "Lee Do Hyun là chàng trai khi đã xác định tình cảm thì sẽ thẳng tiến tới mục tiêu. Cậu ấy thể hiện rõ ràng việc quan tâm tới Lim Ji Yeon trên phim trường nên mọi người đều biết họ có gì đó với nhau" - nhân viên đoàn phim The Glory từng bật mí.

Tính tình nhiệt tình, sôi nổi và năng động, nam diễn viên thường là nhân tố khuấy động trong các cuộc vui. Ngoài tài năng trong lĩnh vực phim ảnh, Lee Do Hyun còn rất hài hước và tràn đầy năng lượng. Anh được các tiền bối trong Running Man khen ngợi là có tố chất tham gia các chương trình giải trí và rất dễ nổi tiếng.

Theo chiêm tinh học, Bạch Dương thuộc cung Lửa, tính cách nhiệt huyết và mạnh mẽ. Trong khi đó, Cự Giải thuộc cung Nước, trầm tính, ít nói, sống nội tâm. Chính sự đối lập đáng yêu này đã tô điểm, bổ sung và tạo nên sự hài hòa trong tình yêu của cặp đôi diễn viên.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm chu đáo. Anh còn chủ động đứng gần và công khai cổ vũ, khích lệ bạn gái trong sự kiện tuyên truyền phim The Glory.

Mong rằng cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon sẽ mãi mãi bền chặt, nắm tay nhau cùng tiến trên hành trình phía trước.