Bạn gái màn ảnh của Jung Hae In: So Min đáng yêu, "thuyền" với Jisoo vẫn căng buồm

HHT - Jung Hae In được fan ưu ái gọi với biệt danh "milk man" - có nghĩa là người đàn ông sở hữu gen tốt, ngoại hình trẻ trung hơn bình thường. Ngoài gương mặt tuấn tú, điều đặc biệt giúp tạo nên “cơn sốt” màn ảnh của anh là nhờ những thước phim "tình bể bình" với bạn diễn bất chấp khoảng cách tuổi tác: Từ "chị đẹp" Son Ye Jin tới "Hoa hậu giới idol" Kim Jisoo và gần nhất là "nữ hoàng rom-com" Jung So Min.

Son Ye Jin

Là dân “sành” trong giới phim ảnh, dân tình không thể không nhắc đến “chị đẹp” Son Ye Jin khi nói tới những lần hợp tác "đỉnh chóp" của Jung Hae In ở thể loại phim tình cảm lãng mạn. Màn kết đôi trong Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôinăm 2018, Jung Hae In vào vai Seo Joon Hee, chàng trai trẻ tuổi nhưng chững chạc, ngọt ngào và phải lòng Yoon Jin Ah (Son Ye Jin thủ vai), một nữ nhân viên công sở hơn tuổi anh. Cả hai làm chung tòa nhà và nên duyên từ đó. Họ đã viết nên chuyện tình chị em gây bùng nổ rating ở Hàn Quốc.

Thời điểm bộ phim nổi danh, những tương tác giữa Son Ye Jin và Jung Hae In khiến người hâm mộ “thích thích, thương thương”, đồn đoán cả hai đang trong mối quan hệ “phim giả tình thật”.

Han Ji Min

Sau màn hợp tác với Son Ye Jin, nam diễn viên kết đôi với "đàn chị" Han Ji Min trong One Spring Night (Đêm Xuân). Ngay khi phát sóng những tập đầu, cặp đôi đã khiến người xem rung động với câu chuyện của Lee Jung In (Han Ji Min) và ông bố đơn thân Yoo Ji Ho (Jung Hae In).

Khác hoàn toàn hình tượng đã xây dựng ở Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Jung Hae In xuất sắc truyền tải cảm xúc đến khán giả qua nhân vật ông bố đơn thân trầm tính và có trách nhiệm với cuộc sống.

Han Ji Min chứng minh hào quang chưa "rớt đỉnh" khi đầu năm nay, cô tạo nên cơn sốt cùng series Moving. Tháng 7, cô xác nhận sẽ góp mặt trong bộ phim Acquaintances. Tháng 8 năm nay, công ty quản lý xác nhận nữ diễn viên đang hẹn hò với Choi Jung Hoon (JANNABI). Cả hai gặp nhau lần đầu ở chương trình The Seasons. Han Ji Min cũng được biết là fan cứng của JANNABI.

Kim Go Eun

Kim Go Eun cũng là một trong các người tình màn ảnh nổi bật của Jung Hae In. Cả hai kết hợp qua bộ phim điện ảnh Tune in for Love (Lắng Nghe Giai Điệu Tình Yêu) lấy bối cảnh những năm 1990s. Bộ phim sớm thu về thành tích khả quan, thậm chí là dẫn đầu phòng vé trong những mới công chiếu. Khán giả nghe ngợi chất phim nhẹ nhàng, sâu lắng mà Jung Hae In và Kim Go Eun mang lại. Tuy nhiên, Tune in for Love chưa thực sự là một "bom tấn" vì kịch bản bị cho là bất hợp lý, gượng ép.

Trước khi nên đôi ở Tune in for Love, Jung Hae In đã "chạm mặt" Kim Go Eun trên màn ảnh ở Goblin (Yêu Tinh). Anh là diễn viên khách mời, đảm nhận vai crush thời thơ ấu của "cô dâu yêu tinh".

Đầu năm nay, Kim Go Eun tái xuất màn ảnh rộng đầy ấn tượng cùng Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma). Sắp tới, nữ diễn viên sẽ trở lại cùng Love in the Big City, sánh đôi với Noh Sang Hyun. Phim dự kiến ra rạp vào 2/10, sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 49 (TIFF) vào ngày 13/9.

Kim Jisoo

Snowdrop vướng vào nhiều tranh cãi, ảnh hưởng tới hiệu ứng phát sóng trong nước, nhưng vẫn được lòng khán giả quốc tế. Với màn hợp tác cùng chị cả của BLACKPINK - Jisoo, Jung Hae In và cô được khán giả "đẩy thuyền" từ trên phim tới ngoài đời. Nếu trước đó, Jung Hae In đều đóng cặp với các "chị đại" trong làng diễn xuất, thì Jisoo chỉ mới là tân binh. Anh chính là người sở hữu nụ hôn màn ảnh đầu tiên của chị cả BLACKPINK.

Dù phim đã kết thúc từ lâu, nhưng tới hiện tại, fan couple của Jisoo và Jung Hae In vẫn không ngừng "soi hint" qua Instagram của hai người hay những tương tác khi cả hai xuất hiện chung sự kiện, hoặc gửi quà, tới ủng hộ nhau.

Jung So Min

Jung Hae In trả lời phỏng vấn, chia sẻ Jung So Min là một người rất chu đáo, ấm áp. Trong khi đó, nữ diễn viên khen Jung Hae In là người tươi sáng và vui vẻ, giúp việc quay phim trở nên thú vị hơn. Love Next Door là lần đầu cả hai hợp tác, cũng là lần đầu Jung Hae In diễn chính trong một bộ phim rom-com (hài, lãng mạn).

Vào vai "thanh mai trúc mã" cũng là "oan gia ngõ hẹp" từ nhỏ, Bae Seok Ryu (Jung So Min) và Choi Seung Hyo (Jung Hae In) khiến khán giả cười lăn lộn vì những màn chí chóe, lẫn rung rinh vì độ đáng yêu. Người xem đang trông đợi những tình tiết mới lạ, bùng nổ hơn ở chặng sau trong câu chuyện của Seok Ryu - Seung Hyo. Cả Jung So Min và Jung Hae In đều đang tích cực "chạy show" quảng bá cho Love Next Door.

Jung So Min sinh năm 1989. Cô có diễn xuất tốt lẫn gia tài phim ảnh đồ sộ ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. So Min sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn cùng gương mặt baby "hack tuổi", được Knet gọi là "nữ hoàng rom-com", với thế mạnh diễn xuất ở dạng vai lém lỉnh, tinh nghịch, đáng yêu.

Khán giả hy vọng Love Next Door sẽ tạo nên bước đột phá, đưa cô vụt lên tuyến đầu của bảng diễn viên nữ tại Hàn Quốc.