Ban tổ chức phản hồi những bức xúc của khán giả trong đêm nhạc Westlife tại TP.HCM

HHT - Đêm diễn đầu tiên của Westlife ở Việt Nam khá suôn sẻ nhưng vẫn có "sạn", đặc biệt là việc bố trí chỗ ngồi ở khu vực khán đài, khiến nhiều khán giả không hài lòng về khâu tổ chức.

Tối 21/11, đêm diễn đầu tiên thuộc khuôn khổ The Wild Dreams Tour của Westlife tại TP.HCM đã diễn ra. Nhiều người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Thống Nhất từ rất sớm để hòa chung bầu không khí sôi động của concert. Theo BTC thông báo, 85% số ghế được lấp đầy.

Đến hơn 20 giờ, Westlife chính thức xuất hiện trong biển lightstick xanh của fan, tạo nên khung cảnh sôi động. Set nhạc đầu tiên của nhóm bao gồm những bản hit một thời như Starlight, Uptown Girl và When You're Looking Like That. Như bao ngôi sao nước ngoài khác, Westlife cũng "nhập gia tùy tục" nói "tôi yêu các bạn" bằng tiếng Việt trước khi hát Nothing's Gonna Change My Love For You.

Ban tổ chức cho biết set list của Westlife biểu diễn tại TP.HCM có thời lượng dài nhất trên toàn cầu. Đây được xem là một hành động ưu ái cho thị trường Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, nhóm nhạc còn liên tục đổi lời ca khúc để tri ân fan Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiết mục đầy cảm xúc, đêm diễn đầu tiên của nhóm Westlife có nhiều "sạn" trong khâu tổ chức.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khán giả khu CAT 3 - A1, các ghế từ hàng A đến hàng G (giá vé bán niêm yết trên Ticketbox là 2,1 triệu đồng) bị hệ thống dù/ ô của bàn điều khiển âm thanh che khuất sân khấu. Nhóm khán giả khu vực này có động thái phản đối khá căng thẳng khiến BTC phải phản hồi và giải quyết đổi chỗ thông qua hệ thống loa trước khi chương trình diễn ra.

Cụ thể, ban tổ chức đã di dời những khán giả mua vé nhưng bị che khuất tầm nhìn sang khu vực khác tốt hơn ở khu vực dưới sân, cùng với hạng vé CAT 2. Trả lời phóng viên, BTC cho biết họ sẽ thảo luận với phía đại diện của Westlife để có phương án di dời lều kỹ thuật trong đêm diễn thứ 2.

Hạng vé CAT 7 - khu vực được mở bán cuối cùng, thuộc dạng vé đứng, có giá rẻ nhất (600.000 đồng) - được lấp đầy khán giả. Việc mở bán hạng vé này vẫn đang là đề tài tranh cãi trên mạng xã hội khi vị trí của hạng vé này có tầm nhìn tốt hơn các hạng vé có giá mắc hơn.

"Ở tất cả các khu vực đều sẽ có một số lượng nhất định các ghế có thể bị che chắn tầm nhìn. Hoặc có ghế hỏng, ghế quá xấu. Tất cả các hạng ghế CAT đều sẽ có những khu vực có tầm nhìn đẹp hơn và có khu vực tầm nhìn hạn chế. Dù BTC rất mong muốn các chỗ ngồi trong cùng một hạng vé có trải nghiệm đồng đều nhưng điều này là gần như không thể" - đại diện truyền thông của đêm nhạc cho biết.

Về việc khán giả phàn nàn sân khấu nhỏ, BTC cho biết đây là kích thước quy chuẩn của nhóm Westlife cho các đêm diễn quy mô dưới 20.000 khán giả. Tất cả sân khấu ở các nước đều theo kích thước này.