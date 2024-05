Fan Lovely Runner muốn Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon thành đôi vì điều này

HHT - Thời điểm bùng nổ danh tiếng với "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận), có tin đồn "ác nam" Park Sung Hoon lớn lên trong gia đình giàu có tương tự Jeon Jae Jun. Xuất hiện trong tập mới của "You Quiz On The Block", nam diễn viên đã bác bỏ thông tin "ngậm thìa vàng" lớn lên, tiết lộ quá khứ đầy vất vả.