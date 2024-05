Luyện fanchant thử nhảy "MAESTRO" của SEVENTEEN, fan ngỡ sắp debut vì quá khó

HHT - Trở lại với album “17 IS RIGHT HERE” với ca khúc chủ đề “MAESTRO”, SEVENTEEN đang “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Không chỉ có âm nhạc “gây nghiện”, màn trở lại lần này của nhóm lại làm fan K-Pop, nhất là CARAT (fandom của SEVENTEEN) "sốt sình sịch" vì độ khó của fanchant và dance challenge còn choáng hơn những lần trước.

Fanchant là “đặc sản” của K-Pop mỗi khi các nhóm nhạc ra sản phẩm mới. Mỗi bài hát sẽ có phần chant riêng có thể do công ty, idol hoặc chính người hâm mộ tạo ra. Phần đọc tên các thành viên trong nhóm là không thể thiếu. Tuy nhiên, với số lượng thành viên đông đúc như SEVENTEEN, CARAT cũng buộc phải "học bài khó" mỗi lần idol ra fanchant mới.

Trong lần trở lại với MAESTRO, SEVENTEEN khiến CARAT muốn “khóc” bởi chiếc fanchant hô tên các thành viên theo cả chiều xuôi và chiều ngược, tức là 26 cái tên chỉ trong 10 giây không có nhịp nghỉ.

“Đặc sản” fanchant nhanh như “bắn rap” của SEVENTEEN từ lâu đã khiến dân cư mạng “á khẩu” vì độ khó mà không phải ai cũng theo nổi, ngay cả các thành viên. Khán giả tham dự Gaon Chart Music Award 2019 hẳn không thể quên màn fanchant hô họ tên của từng thành viên SEVENTEEN trong vỏn vẹn 27 giây trong ca khúc Getting Closer. CARAT cũng từng gây choáng với màn đọc fanchant như của HIT với 28 cái tên (cả họ), bao gồm cả tên nhóm và tên fandom chỉ trong vòng khoảng 15 giây.

So fanchant của MAESTRO với thời HIT, độ khó đã được giảm đi ít nhiều vì SEVENTEEN đã bỏ phần đọc họ, nhưng vẫn là thách thức không nhỏ. Chính các chàng trai phải "dùng phao" mà còn đọc trượt, nhưng CARAT lại xử đẹp (nhưng cũng phải mất thời gian luyện tập kha khá).

Không chỉ biến người hâm mộ trở thành rapper, SEVENTEEN còn “đào tạo” vocal cho CARAT qua fanchant bài hát Fallin' Flower. Thậm chí, các idol nhà Pledis còn cho ra mắt màn Dan-Chant (Dance Fanchant) với ca khúc Lucky để luyện cả kỹ năng nhảy cho fandom. Nhiều netizen đùa rằng SEVENTEEN đang quyết tâm cho người hâm mộ ra mắt.

Bên cạnh fanchant ấn tượng, SEVENTEEN còn khiến các fan ngỡ ngàng trước phần nhảy siêu khó của MAESTRO:

“Đỉnh của chóp, hết nước chấm.”

“Hoạt động 10 năm rồi mà vũ đạo vẫn mạnh mẽ như vậy.”

"Ngầu quá, làm thế nào mà chân có thể di chuyển được như thế nhỉ?"

Dance challenge của MAESTRO khó đến mức lọt cả hot topic (đề tài nóng) trên diễn đàn bàn luận tại Hàn Quốc. Vũ đạo đòi hỏi người nhảy phải có footwork cực tốt vì tốc độ di chuyển siêu nhanh. Knet đùa rằng CARAT có thể làm dancer nếu thực hiện được đoạn nhảy này từ MAESTRO.

Tuy nhiên, cũng không quá làm khó người hâm mộ hay fan K-Pop, SEVENTEEN đã cho ra mắt phiên bản dance challenge "dễ thở" hơn với phiên bản nhảy bằng tay. Ở lần trở lại trước với God of Music, nhóm cũng tạo 2 phiên bản thử thách với vũ đạo gốc và bản ngồi chỉ dùng tay.

MAESTRO đánh dấu sự trở lại của SEVENTEEN sau nửa năm kể từ God of Music, là ca khúc chủ đề nằm trong best album 17 IS RIGHT HERE kỷ niệm cột mốc 9 năm hoạt động của nhóm. Tính tới 17 giờ ngày 3/5 (theo giờ Hàn Quốc), MAESTRO trụ vững ở hạng 7 trên bảng xếp hạng Melon Hot 100 và hạng 12 của Melon Top 100.

SEVENTEEN cũng trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Hanteo có 3 album tẩu tán được hơn 2 triệu bản trong ngày đầu tiên.