Bao giờ hết đợt mưa do bão Yagi ở miền Bắc và khi nào Hà Nội trời hửng nắng?

HHT - Đợt mưa diện rộng kéo dài ở miền Bắc kể từ khi bão Yagi đổ bộ đã gây ra vô vàn khó khăn và thiệt hại. Bao giờ thì mưa mới giảm và tại Thủ đô Hà Nội, khi nào có khả năng trời hửng nắng?

Sau siêu bão Yagi (bão số 3), miền Bắc nước ta có mưa diện rộng kéo dài, mực nước ở nhiều sông dâng cao, gây lũ lụt, sạt lở đất…, thiệt hại về người và của đến nay chưa thể kể hết. Không những vậy, mưa còn khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Mưa to kéo dài cũng là một nguyên nhân gây ngập đường phố, nhà cửa ở Thủ đô Hà Nội.

Vậy khi nào ở miền Bắc mới hết mưa?

Theo các mô hình dự báo hiện tại, từ chiều 12/9, mưa ở miền Bắc bắt đầu giảm dần và nhiệt độ bắt đầu tăng dần.

Nhưng mưa giảm dần về cả lượng mưa và thời gian mỗi cơn mưa diễn ra chứ không phải là mưa dứt hoàn toàn. Miền Bắc vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhưng nhiệt độ trong ngày sẽ tăng dần từ thứ Năm, 12/9, đến cuối tuần.

Tại Thủ đô Hà Nội, từ giờ đến hết tuần vẫn có mưa và dông rải rác, nhưng dự báo lượng mưa giảm dần từ 12/9, nhiệt độ tăng dần, mỗi ngày tăng từ 1 - 2oC. Trưa và chiều 12/9, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 30 - 31oC (nhiệt độ cảm nhận). Trời có thể hửng nắng từ thứ Sáu hoặc thứ Bảy (13 - 14/9), cuối tuần này, nhiệt độ cảm nhận cao nhất có thể lên đến 35 - 37oC.

Sau đó, mặc dù ở miền Bắc thỉnh thoảng vẫn có mưa dông rải rác nhưng đợt mưa diện rộng do ảnh hưởng của bão Yagi chấm dứt.