Bão số 3 (bão Yagi) có thể đổ bộ miền Bắc nước ta, đường đi dự báo rất gần Hà Nội

HHT - Bão Yagi đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 của năm nay. Đây là cơn bão mạnh, đường đi bị tác động bởi nhiều yếu tố nên rất khó lường. Các mô hình dự báo hiện đang cho rằng bão số 3 có thể đổ bộ vào khoảng những khu vực nào ở nước ta và đường đi của nó sẽ ra sao?

Bão Yagi (Philippines gọi là bão Enteng, Nhật Bản gọi là bão số 11) đã đi vào Biển Đông lúc sáng nay, 3/9, trở thành cơn bão số 3 của năm 2024.

Lúc 7h sáng, bão số 3 ở cách Manila (Philippines) khoảng 441 km về phía Bắc - Tây Bắc, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ. Lúc 10h, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11 (103 - 117 km/h), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của nước ta.

Ở Biển Đông, bão số 3 sẽ tăng cường độ dần, đi chủ yếu theo hướng Tây.

Các dự báo hiện tại của các cơ quan khí tượng trên thế giới về đường đi của bão số 3 vẫn có sự khác biệt, nhưng phần lớn đều cho rằng bão sẽ đổ bộ nước ta. Theo trang Zoom Earth, dựa trên thông tin của JTWC, bão số 3 sẽ đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào thứ Sáu, 6/9, sau đó vào Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ gần Hải Phòng (Việt Nam). Khi ấy, bão số 3 có sức gió khoảng 155 km/h, là cấp 14. Sau khi đổ bộ, bão đi sâu vào đất liền, đường đi khá gần Thủ đô Hà Nội.

Còn theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thì đường đi của bão chếch lên phía Bắc hơn một chút và bão - ở cấp 14 - sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh của nước ta. Ngoài ra, cũng có một vài mô hình cho rằng bão số 3 sẽ ngả về phía Tây nhiều hơn và hướng vào khu vực tỉnh Thái Bình - Nam Định.

Nhìn chung, các mô hình dự báo lớn đều cho rằng bão số 3 sẽ đổ bộ miền Bắc nước ta vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của bão, dự báo nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa to đến rất to. Tuy nhiên, các dự báo hiện nay vẫn thường xuyên thay đổi, người dân lưu ý theo dõi thông báo của các cơ quan chức năng và các bản tin tiếp theo.