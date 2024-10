Bão Trami là cơn bão tàn khốc nhất 2024 ở Philippines, tên bão tại đây sẽ bị xóa bỏ

HHT - Dù không phải là cơn bão có cường độ mạnh nhất năm 2024 trong khu vực nhưng bão Trami (Trà Mi/ cơn bão số 6) đã trở thành cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người ở Philippines trong năm nay. Thiệt hại về tài sản cũng rất lớn, đến mức tên bão ở Philippines sẽ bị xóa bỏ.

Bão Trami (Trà Mi/ cơn bão số 6, ở Philippines gọi là bão Kristine) đổ bộ Philippines hôm 24/10, khiến hơn nửa triệu người phải rời nhà cửa. Tính đến 28/10, số người thiệt mạng ở Philippines do cơn bão này đã lên đến 116 và vẫn còn ít nhất 39 người đang mất tích, hàng trăm khu làng ở phía Bắc Philippines chìm trong nước, theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia ở Philippines, thông tin được đăng trên trang ABS-CBN News và The Manila Times. Phần lớn số người thiệt mạng là do sạt lở đất, gây ra bởi mưa lớn do bão Trami.

Như vậy, bão Trami là cơn bão chết chóc nhất ở Philippines trong năm 2024, tính đến thời điểm này, “đặc biệt nếu nói về số thương vong”, theo như ông Ariel Nepomuceno ở Văn phòng Phòng vệ Dân sự nói với trang AFP. Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng trong những ngày tới khi các đội cứu hộ đến được những khu vực bị cô lập do ngập lụt.

Theo trang The Manila Times, bão Trami đã ảnh hưởng đến 1,6 triệu gia đình (hoặc 6,7 triệu người) ở Philippines, trong đó gần 1 triệu người vẫn đang ở các trung tâm sơ tán. Thiệt hại về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng là khoảng 4 tỷ peso (hơn 1.700 tỷ đồng).

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) từ lâu nay vẫn xóa bỏ các tên bão gây thiệt hại hơn 1 tỷ peso (hơn 435 tỷ đồng) và thiệt hại lớn về người. Vì vậy, tên bão Kristine sẽ bị xóa bỏ ở Philippines, theo trang Hệ thống Thời tiết Philippines.

Bão Trami đổ bộ miền Trung nước ta hôm 27/10, ghi nhận ban đầu là có 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy các cơn bão ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, tăng cường độ nhanh hơn và tồn tại lâu hơn trên đất liền, phần lớn do biến đổi khí hậu.