Bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội có nhiệt độ cao cả tuần

HHT - Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có thể sẽ khá dài ngày. Nhiệt độ ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ lên đến mức nào trong tuần này?

Từ hôm nay, 8/7, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc bắt đầu (một địa phương có nắng nóng là khi có nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 35oC trở lên, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều tùy vào các yếu tố như độ ẩm, gió…).

Ngay chiều nay, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc đã có nhiệt độ khá cao. Ở Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận lúc trưa và chiều lên đến 41 - 42oC. Các tỉnh thành lân cận cũng tương tự: Hải Phòng 41oC, Hòa Bình 40oC, Thái Nguyên 43oC, Nam Định 42oC… Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ cũng nóng, nhiệt độ cảm nhận lên tới 36 - 37oC.

Kiểu thời tiết này duy trì đến khoảng cuối tuần, mặc dù nhiệt độ sẽ tương tự từ ngày này qua ngày khác nhưng người dân có thể sẽ cảm thấy ngày càng nóng hơn do nóng kéo dài thì sức chịu đựng của cơ thể bắt đầu giảm. Do đó, trong tuần này, người dân nên lưu ý uống nhiều nước, ăn các loại thực phẩm mát, nếu có thể thì tránh ra ngoài trời lâu vào những giờ nắng nóng cao điểm (11h - 16h).

Trong tuần này, đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió Nam - Đông Nam nhiều hơi ẩm, xen kẽ là gió Tây khô nóng. Vì vậy, độ ẩm trong ngày thay đổi, sáng và tối có thể rất ẩm, còn trưa và chiều lại khô. Độ ẩm thay đổi cộng với nhiệt độ cao khiến nhiều người dễ bị dị ứng, viêm họng.

Do nắng nóng kéo dài, một số ngày có thể mưa dông, sét, tập trung vào buổi chiều tối, người dân lưu ý tìm chỗ trú khi có dông, không nên cố đi trên đường.

Về thời điểm kết thúc đợt nắng nóng thì hiện có những dự báo khá khác nhau. Nhưng đa số các trung tâm dự báo cho rằng từ khoảng 14/7, nắng nóng sẽ giảm ở miền Bắc, dù chỉ giảm nhẹ và trời vẫn nóng. Nhìn chung, đây đang là khoảng thời gian nóng nhất của mùa Hè nên cũng ít có khả năng trời mát hẳn được.